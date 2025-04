Powszechnie wiadomo, że warzywa są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dietetycy radzą, by jeść je pięć razy dziennie! Niestety, zdrowe jarzyny są bardzo często nielubiane przez dzieci - nawet te, które nie są niejadkami. Tłumaczenie "jedz, to przecież takie smaczne!" zazwyczaj nic nie daje. Jak zachęcić dziecko do jedzenia warzyw? Poznaj nasze metody!

Reklama

1. Zadbaj o atrakcyjny wygląd warzyw

Wiele dorosłych osób ma z dzieciństwa niemiłe wspomnienia dotyczące warzyw - ohydna, zielona papka ze szpinaku, rozgotowana marchewka... Jeśli chcesz, by twoje dziecko polubiło jarzyny, musisz je do tego zachęcić!

Ułóż na talerzu warzywny obrazek z powycinanych w różne kształty jarzyn. Kanapki ozdabiaj serduszkami z ogórka i kwiatkami z rzodkiewki. Jeśli podajesz gotowane warzywa, dbaj o to by nie były mdłe i rozgotowane.

2. "Przemycaj" warzywa po troszku

Oczywiście, nie mamy tutaj na myśli ukrywania kawałeczka marchewki pod stertą ziemniaków. Znajdź inny sposób. Jeśli twoje dziecko uwielbia keczup, spróbuj to przeboleć i pozwolić mu na zjedzenie kalafiora pokrytego stertą pomidorowego sosu, nawet jeśli na samą myśl masz mdłości.

Twoja pociecha jest fanem naleśników? Przygotuj je z warzywnym farszem!

Warzywa bardzo łatwo "przemycić" w formie zupy-kremu. Istnieje wtedy szansa, że dziecko nie będzie dokładnie analizować szczegółowej zawartości talerza...

3. Urozmaicaj menu

Nie upieraj się, żeby dziecko jadło konkretny rodzaj warzyw. Jeśli zamiast marchewki będzie jadło brokuły, ogórka i rzodkiewkę, to i tak odniesiesz duży sukces!

Nie serwuj mu dzień w dzień tej samej jarzyny. Jeżeli nie chce zjeść buraczków, podaj je ponownie dopiero za jakiś czas - codziennym namawianiem na to samo warzywo możesz pociechę zniechęcić na dobre!

4. Przekonuj przez zabawę

Dzieci łatwiej przekonać przez zabawę. Zaproponuj mu więc zabawę w restaurację! Kiedy twoja pociecha stanie się na moment prawdziwym szefem kuchni, może da się namówić do zjedzenia serwowanych przez siebie pyszności?

Reklama

Sprawdź inne porady kulinarne:

Jak wyczyścić przypalony garnek - 5 sposobów

Jak dobrać mąkę do potrawy?

Co zrobić, żeby nic nie wykipiało - 5 sposobów