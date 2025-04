Fot. Fotolia

Reklama

Jak wyrazić uczucia przez gotowanie?

Miłość można wyrażać poprzez wiele codziennych rzeczy. Przyrządzenie pysznego posiłku to jeden z przykładów niewerbalnego wyznania miłości. W końcu przygotowując potrawy, wkładamy w nie całe serce po to, żeby zachwycić naszych bliskich oraz zadbać o ich życie. Dbając o składniki, z których przyrządzamy potrawy, mamy realny wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Walentynkowy wieczór jest dobrą okazją, żeby w gronie osób, na których nam zależy, cieszyć się swoją obecnością przy przepysznej kolacji.

– "Kulinaria dają nam duże pole do popisu, jeśli chcemy komuś pokazać, że jest dla nas bardzo ważny. Co więcej bogactwo potraw sprawia, że nie trzeba być mistrzem patelni, żeby ugotować coś pysznego" – mówi Piotr Ceranowicz, kucharz współpracujący z marką Lubella.

Zobacz także: Jak przygotować romantyczną kolację walentynkową?

Potrawy w sam raz na walentynki

Potrawy, które od razu przywodzą nam na myśl romantyczną kolację to dania na bazie makaronu, takie jak np.: pyszne spaghetti czy klasyczna lasagne. Z miłości do najbliższych powinniśmy zadbać o to, co znajdzie się na ich talerzu – powinno być smacznie i zdrowo. W końcu chcemy dać im to, co najlepsze.

Odpowiednia dieta jest ważna i wpływa na jakość życia. Jeśli jesteśmy zdrowi, czujemy się szczęśliwi. – "Jedzenie i jego jakość naprawdę wpływają na nasze życie. Dobre produkty zapewnią wartości, dzięki którym po prostu czujemy się lepiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na przykład kasza gryczana zawiera żelazo, kwas foliowy i witaminę E, zapobiegającą niedokrwistości. Wpływa także na układ nerwowy i łagodzi objawy stresu" – przekonuje Anna Różyk, dietetyk współpracujący z marką Lubella. To nie koniec plusów zdrowego i lekkiego dania. Lekki posiłek sprawia, że nie czujemy się senni, przez co dłużej będziemy w stanie cieszyć się walentynkowym wieczorem.

Danie na bazie kaszy to także dobra propozycja na walentynkowy posiłek dla naszych najbliższych.

Reklama

Dzień zakochanych świętuj codziennie!

Walentynki są dobrą okazją, żeby pokazać naszym bliskim, jak bardzo nam na nich zależy. Z drugiej strony to także szansa dostrzeżenia, ile dobra otrzymujemy od innych. 14 lutego to także okazja, żeby zrozumieć, że z miłością bliskich mamy do czynienia na co dzień. Każdy pyszny posiłek otrzymany od nich, to w końcu oznaka miłości, którą możemy łatwo odwzajemnić – najlepiej przygotowując pyszny i zdrowy posiłek.

Źródło: Materiały prasowe Lubella

Zobacz także: Walentynkowe przepisy Piotra Ceranowicza