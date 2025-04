Każdy słoik musisz wyparzyć przed przygotowaniem przetworów. Najbardziej skuteczne i profesjonalne jest użycie specjalnej wyparzarki, jednak zwykle kupuje się je jedynie do restauracji, hoteli, etc. Jeśli chcesz dobrze wyparzyć słoiki w domu, wykorzystaj to, co już w nim masz - gorącą wodę, piekarnik albo zmywarkę. W ten sposób możesz wyparzyć zarówno słoiki, jak i nakrętki.

Spis treści:

Słoiki należy wyparzyć i dokładnie wysuszyć tuż przed przygotowaniem przetworów. Nawet jeśli był on zamknięty i przechowywany w czystym i suchym miejscu, na powierzchni szkła czy w zakamarkach nakrętki mogą gromadzić się drobnoustroje, kurz oraz drobne zabrudzenia.

Wyparzenie pozwala na bezpieczne wekowanie zup, sałatek, ogórków kiszonych czy wszelkich innych przetworów i umożliwia ich przechowywanie przez długi czas bez ryzyka, że zawartość słoika się zepsuje.

Wyparzyć należy nie tylko słoiki, ale także nakrętki - najlepiej też, aby za każdym razem były one nowe. Używane nakrętki mogą być nawet nieznacznie rozszczelnione, przez co przetwory mogą się psuć. Jeśli otwierasz słoiki poprzez podważenie nakrętki nożem lub uderzanie nią o blat stołu, koniecznie wyrzuć takie nakrętki lub wykorzystaj je do zamknięcia "bieżących" przetworów, np. sałatki, którą chcesz zostawić na następny dzień.

fot. Jak wyparzyć słoiki/Adobe Stock, Denis

Najbardziej popularną metodą wyparzania słoików jest przelanie ich wrzątkiem lub wygotowanie w dużym garnku. Pierwsza metoda polega na tym, że do słoika wlewasz odrobinę płynu do naczyń, a następnie zalewasz go wrzącą wodą i zamykasz nakrętkę. Uważaj, aby się nie poparzyć. Co jest bardzo ważne, musisz wcześniej przelać cały słoik bardzo ciepłą wodą. Dzięki temu nie pęknie po wlaniu wrzątku. Słoik nie może być ani zimny, ani w temperaturze pokojowej.

Wyparzanie w garnku także zacznij od ogrzania słoików. Możesz je włożyć do ciepłej wody w rondelku, a następnie wszystko razem podgrzać. Na dnie garnka umieść ściereczkę albo grubą warstwę ręczników papierowych. Dzięki temu słoiki nie będą obijać się o dno. W ten sposób możesz też oczywiście wyparzyć nakrętki.

Słoiki możesz także skutecznie wyparzyć w piekarniku. Wysoka temperatura doskonale sobie z tym poradzi. Najpierw umyj słoiki, a następnie osusz je i wstaw do zimnego piekarnika. Następnie ustaw temperaturę na 100 stopni, a kiedy piekarnik się rozgrzeje, pozostaw w nim słoiki na ok. 20-25 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik, ale nie wyjmuj jeszcze słoików - niech lekko się wystudzą.

Możesz także pasteryzować słoiki w piekarniku - to sprytna i szybka metoda na zawekowanie dużej ilości przetworów w krótkim czasie.

fot. Jak wyparzyć słoiki w domu/Adobe Stock, vaaseenaa

Świetnym sposobem na wyparzenie dużej ilości słoików jest umieszczenie ich w zmywarce. Podobnie jak w przypadku piekarnika, najpierw dokładnie umyj słoiki i nakrętki, aby pozbyć się ewentualnego kurzu i drobnych zabrudzeń.

Następnie umieść wszystko w zmywarce - nie zakręcaj słoików. Z tej metody możesz korzystać tylko wtedy, jeśli twoja zmywarka ma programy z bardzo wysoką temperaturą (minimum 75 stopni, najlepiej 90). Włącz urządzenie, nie wkładając do środka tabletki do mycia. Jeśli masz taką możliwość, zrezygnuj także z nabłyszczacza.

Kiedy cały cykl się skończy, przepłucz słoiki ciepłą wodą, a następnie dobrze osusz. Równie dobrym pomysłem jest także pasteryzacja w zmywarce. Musisz jedynie mieć pewność, że każdy słoik jest dobrze zakręcony, a nakrętki nie są nigdzie rozszczelnione.

Nowe, dopiero kupione słoiki (a także nakrętki) także musisz wyparzyć. To, że są nowe, nie oznacza, że są sterylne i jałowe. Podczas transportu czy przechowywania w sklepie mogą złapać szereg drobnoustrojów, dodatkowo są dotykane przez wiele osób, dlatego koniecznie przed przygotowaniem przetworów umyj słoiki oraz nakrętki, a potem dobrze je wyparz.

