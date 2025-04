Byłoby najlepiej, abyś nie kupowała za dużo jedzenia na święta i nie gotowała więcej niż rodzina da radę zjeść. Prawie wszyscy mamy jednak tendencję do przygotowywania większych ilości, w obawie, że zabraknie. To co zostaje, trzeba starać się przechować i zjeść w kolejne dni. Niektóre potrawy, np. bigos nie tracą smaku ani wartości odżywczych w trakcie mrożenia, a więc zrób dla nich miejsce w zamrażarce. Umieszczając wiele rożnych produktów w lodówce, zabezpiecz je tak, aby nie oddawały sobie nawzajem zapachów, np. wędzona ryba śmietanie. Pomogą ci w tym szczelne pojemniki.

Reklama



Jak wykorzystać resztki jedzenia?

Pieczywo. Zapewne już pierwszego dnia świąt zorientujesz się, że kupiłaś za dużo. Możesz je ususzyć i zrobić zapas bułki tartej na kilka miesięcy lub zawinąć w folię i zamrozić. Rozmrażaj w piekarniku, lekko skrapiając skórkę. Będzie jak świeże. W lodówce pieczywo jeszcze szybciej czerstwieje niż w pojemniku w kuchni.

Zapewne już pierwszego dnia świąt zorientujesz się, że kupiłaś za dużo. Możesz je ususzyć i zrobić zapas bułki tartej na kilka miesięcy lub zawinąć w folię i zamrozić. Rozmrażaj w piekarniku, lekko skrapiając skórkę. Będzie jak świeże. Bigos i pierogi. Bigos zagotuj, przełóż do słoików, szczelnie zamknij, wystudź i wynieś na balkon lub wstaw do lodówki. Wytrzyma tydzień. Można go też mrozić. Pierogi posmaruj lekko olejem (nie posklejają się), włóż do woreczków foliowych, zamroź.

Bigos zagotuj, przełóż do słoików, szczelnie zamknij, wystudź i wynieś na balkon lub wstaw do lodówki. Wytrzyma tydzień. Można go też mrozić. Pierogi posmaruj lekko olejem (nie posklejają się), włóż do woreczków foliowych, zamroź. Zielenina. Często w święta wykorzystujemy tylko kilka gałązek. Jeśli jesteś pewna, że zużyjesz resztę w ciągu tygodnia, umyj zieleninę, osusz i w podziurawionej folii włóż do lodówki. Natkę i koperek możesz posiekać i zamrozić.

Często w święta wykorzystujemy tylko kilka gałązek. Jeśli jesteś pewna, że zużyjesz resztę w ciągu tygodnia, umyj zieleninę, osusz i w podziurawionej folii włóż do lodówki. Natkę i koperek możesz posiekać i zamrozić. Wino i soki. Jeśli przykryjesz butelkę dość szczelnym korkiem, wino wytrzyma w lodówce do 5 dni. Resztki wina i soków można także przelać do foremek na lód i zamrozić. Przydadzą się do drinków, sosów lub do gulaszu wołowego.

Jeśli przykryjesz butelkę dość szczelnym korkiem, wino wytrzyma w lodówce do 5 dni. Resztki wina i soków można także przelać do foremek na lód i zamrozić. Przydadzą się do drinków, sosów lub do gulaszu wołowego. Ryby. Rybę w galarecie i śledzie marynowane przełóż do zamykanych pojemników i wstaw do lodówki (wytrzymają 5–6 dni). Ryby smażone zalej lekką zalewą octową (jak do korniszonów) - śmiało przechowuj przez tydzień, podawaj na zimno.

Rybę w galarecie i śledzie marynowane przełóż do zamykanych pojemników i wstaw do lodówki (wytrzymają 5–6 dni). Ryby smażone zalej lekką zalewą octową (jak do korniszonów) - śmiało przechowuj przez tydzień, podawaj na zimno. Mięsa i wędliny. Pieczeń, zrazy itp mogą leżeć w zamrażarce kilka miesięcy, a w lodówce - kilka dni. Wędlinę ze sklepu, która szybko się psuje, pokrój w kostkę, podsmaż z cebulką i włóż w pojemniku do lodówki. Wykorzystaj do zapiekanek i pizzy.

Pieczeń, zrazy itp mogą leżeć w zamrażarce kilka miesięcy, a w lodówce - kilka dni. Wędlinę ze sklepu, która szybko się psuje, pokrój w kostkę, podsmaż z cebulką i włóż w pojemniku do lodówki. Wykorzystaj do zapiekanek i pizzy. Zupy. Te bez ziemniaków można mrozić (do 2 miesięcy). Rosół potraktuj jako bazę do przygotowania np. pomidorowej, jarzynowej itp. Zupę z ziemniakami zagotuj, przelej do słoików, zakręć. Wystudzoną wstaw do lodówki. Zużyj w ciągu 5 dni.

Te bez ziemniaków można mrozić (do 2 miesięcy). Rosół potraktuj jako bazę do przygotowania np. pomidorowej, jarzynowej itp. Zupę z ziemniakami zagotuj, przelej do słoików, zakręć. Wystudzoną wstaw do lodówki. Zużyj w ciągu 5 dni. Ciasta i desery. Ciasteczka schowaj w szczelnym pudełku do szafki. Wytrzymają nawet 2 miesiące. Piernik możesz przechowywać w chłodzie w folii aluminiowej 2–3 tygodnie. Drożdżowe, sernik, torciki można zamrozić. Kutię wykorzystaj do drożdżowej strucli.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu".