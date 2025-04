Domowe mleczko kokosowe

1 kokos,

szklanka wody.

Z kokosa wyciąć miąższ i pokroić na małe kawałki. Zmiksować za pomocą blendera lub przepuścić przez maszynkę do mięsa. Uzyskane wiórki wsypać do garnka, zalać szklanką wody i gotować na małym ogniu aż zacznie wrzeć. Miksturę należy cały czas mieszać, ponieważ może kipieć. Po zdjęciu garnka z gazu odcedzić wiórki dokładnie odciskając z nich całą wilgoć. Im więcej dodamy wody tym bardziej rzadkie mleczko uzyskamy. Mleczko trzeba przechowywać w lodówce, w słoiczku. Jest dość nietrwałe, dlatego trzeba je wykorzystać w ciągu kilku dni.

Dodanie mleczka kokosowego do dań z kurczaka nada im orientalnego smaku. Ciekawym pomysłem jest kurczak w sosie limonkowo-kokosowym:

Mleko kokosowe 400 ml,

bulion drobiowy 1 ½ szklanki,

2 duże piersi z kurczaka,

3 łyżki soku z limonki,

3 gałązki kolendry,

1 łodyga trawy cytrynowej,

1 łyżka cukry brązowego.

Do woka lub patelni wlać mleko kokosowe i bulion drobiowy i zagotować. Piersi z kurczaka umyć usunąć błonki i wrzucić w całości do gotującego się mleka z bulionem. Gotować ok. 20 minut aż kurczak zmięknie. Następnie wyjąć kurczaka i schować do ciepłego miejsca. Do sosu dodać trawę cytrynową i posiekaną kolendrę, oraz sok z limonki. Gotować ok. 5 minut aż sos zgęstnieje. Wsypać łyżeczkę cukru i wymieszać. Na koniec wyjąć kolendrę i trawę cytrynową. Mięso pokroić w plastry i ułożyć na talerzu. Podawać polane sosem. Dobrze smakuje z kalafiorem lub brokułem.

Wiórki kokosowe

Wiórki są najpopularniejszym dodatkiem do ciast, deserów i lodów. Są podstawowym składnikiem ciastek kokosanek, ananasowca z aromatyczną warstwą kokosową, można je również dodawać do waniliowego budyniu dzięki czemu nabierze on troszkę ostrzejszego smaku. Domowym sposobem można przygotować pyszne kuleczki Rafaello. Są dość proste do przygotowania, a na pewno równie smaczne jak te sprzedawane w sklepach.

Rafaello

¼ kostki masła,

150g białej czekolady,

5 łyżek cukru pudru,

100 g wiórków kokosowych,

½ szklanki likieru kokosowego,

100 g migdałów.

Czekoladę połamać na kawałki i wsadzić do miseczki. W rondelku zagotować wodę. Kiedy woda zawrze wsadzić do niej miskę z czekoladą, tak żeby woda nie zalała czekolady. Zmniejszyć ogień i mieszać aż do rozpuszczenia czekolady. Cukier i masło przełożyć do miseczki i ucierać na puszystą klarowną masę. Wlać stopniowo do masła rozpuszczoną czekoladę i likier kokosowy cały czas ucierając. Następnie wsypać połowę wiórków, cukier i dokładnie wymieszać. Masa powinna być gęsta i lepiąca.

Migdały sparzyć we wrzątku i odstawić na ok. 2-3 minut. Następnie obrać z ciemnej skórki. Przygotowaną wcześniej masę nakładać po łyżeczce na tortownicę lub deskę do krojenia, tak żeby powstały pojedyncze kuleczki. Każdą kuleczkę spłaszczyć palcami na płaski placek i poukładać migdały. Zwilżyć dłonie i uformować kulki z masy. Migdał powinien znajdować się w środku. Na koniec obtoczyć kulki w pozostałych wiórkach kokosowych i odłożyć je do lodówki na 40-60 minut żeby masa dobrze zgęstniała. Podawać schłodzone.

Produkty z kokosa są najbardziej intensywne w smaku i aromacie kiedy pochodzą ze świeżego orzecha. Otwarcie twardej skorupy może okazać się bardzo kłopotliwe. Jest na to jednak sposób.

Jak otworzyć kokosa

Na początku należy korkociągiem wywiercić trzy dziurki w tzw. oczach kokosu. Jest to najbardziej miękka część skorupy, także nie powinno stanowić to problemu. Przez dziurki wylać sok z kokosa do miseczki. Następnie wsadzić kokosa do nagrzanego piekarnika i podgrzewać przez 10-15 minut. Po podgrzaniu skorupa jest bardziej krucha. Kokosa po wyciągnięciu z piecyka owinąć ręcznikiem lub ścierką i uderzać młotkiem kuchennym do rozbicia. Na koniec ostrym nożem przeciąć kokosa na pół.