Kto w hotelowej kuchni pracuje najciężej?

Jeśli myślicie, że praca szefa hotelowej kuchni ogranicza się do opracowania karty menu i dyrygowania zespołem kucharzy – jesteście w dużym błędzie! To na szefie kuchni spoczywa odpowiedzialność za jakość produktów, które do jego kuchni docierają – zwłaszcza, jeśli chodzi o mięso. Zamówienie niekontrolowanych partii mięsnych może być niebezpieczne.

"Kontrolowane mięso daje pewność, że zwierzę nie jest karmione antybiotykami, o czym słyszy się w hodowlach wielkoprzemysłowych" – mówi Jacek Sulich, szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem.

Do zadań szefa kuchni należy także opracowanie przepisów. Musi on znać całą recepturę, aby móc pokazać pozostałym kucharzom, czego od nich oczekuje. Kucharze pracujący w hotelowej kuchni przygotowują potrawy w ściśle określony przez szefa kuchni sposób. "Szef kuchni jest głównym sterem, ale pracują wszyscy" – mówi Jacek Sulich.

Trzeba jednak dodać, że w kuchni, która obsługuje dużą restaurację, potrzebny jest zastęp kucharzy, dlatego szef kuchni powinien umieć z nimi współpracować.

Czy szefowi kuchni zdarzają się kulinarne potknięcia?

Praca w kuchni to ciężka praca, często wykonywana w pośpiechu. "Czasem chwila nieuwagi lub odejście od rondelka mogą sprawić, że goście będą jedli przypalone mięso" – mówi kucharz. Chociaż szefowie kuchni rzadko się do tego przyznają, im także zdarzają się niewielkie potknięcia.

Przyjmuje się, że w kuchni lepiej radzą sobie mężczyźni, jednak nie należy ulegać stereotypom. Praca w kuchni często wymaga dźwigania ciężkich garnków czy dużych partii produktów, dlatego może być dla kobiet wyzwaniem. Panie doskonale radzą sobie za to m.in. na garmażerce lub w deserowni.

