Nasza kiełbasa trafia na stoły wielu Europejczyków, Amerykanów (wcale nie tylko polskiego pochodzenia), a nawet Chińczyków. Jest przez nich uważana za rarytas. Tymczasem w naszych sklepach, obok wyśmienitych wędlin są też pośledniego gatunku.

Jak wybrać dobrą wędlinę: nie płać za wodę

Jeśli szynka lub polędwica jest zbyt soczysta, to znaczy, że wstrzyknięto w nią dużo wody. Głównie po to, aby uzyskać większą wydajność. Umożliwiają to różne chemiczne substancje, np. polifosforany i karagen. Dzięki nim z 1 kg surowego mięsa da się uzyskać do 1,5 kg wędliny.

Dlatego kupując wędlinę paczkowaną, zwracajmy uwagę czy na etykiecie wymienione są polifosforany, fosforany lub karagen. W przypadku wędliny na wagę, możemy poprosić sprzedawcę o podanie składu, bo sklep dysponuje etykietą. W najtańszych kiełbasach bywa, że mięso stanowi niewielki procent, a jest w nich sporo białka roślinnego.

Jak wybrać dobrą wędlinę: peklowanie

Do większości wędlin dodawana jest tzw. peklosól. Jest to mieszanka soli z solniczki, azotanu i azotynu sodu. Zwykła sól kamienna po prostu dodaje smaku wędlinie i częściowo chroni ją przed rozwojem bakterii, a azotany i azotyny nadają apetyczny kolor i zabezpieczają przed rozwojem bakterii. Z badań wynika, że peklosól jest stosowana z umiarem, aby nie przekroczyć restrykcyjnych norm i nie przesolić produktu.

Jak wybrać dobrą wędlinę: ważny stopień zmielenia

Kiełbasy grubo i średnio zmielone są na ogół lepszej jakości od drobno zmielonych, w których bywa dodatek tzw MOM-u. MOM to mięso odzielone mechanicznie od kości, np. z korpusów drobiu. Zawiera skóry, ścięgna, a nawet pewną zawartość kości. Ma małą wartość odżywczą.

Jak wybrać dobrą wędlinę: z wędzarni czy dosmaczona preparatem?

Wędzenie to bardzo stara metoda utrwalania wędlin. Większość z nas preferuje wędzoną kiełbasę. Prawidłowy proces wędzenia i stosowanie drewna bukowego, olchowego czy dębowego sprawiają, że w dymie ilość substancji uważanych za rakotwórcze jest śladowa i nie szkodzi. Dlatego jeśli je lubisz, możesz bez obaw jeść rozsądne ilości.

Wiele wędlin z supermarketów nie jest wędzona. Są one aromatyzowane preparatami otrzymanymi przez skroplenie dymu i oczyszczenie go ze związków podejrzewanych o szkodliwe działanie. Smakują podobnie jak z wędzarni, ale nie identycznie. Są na ogół gotowane lub pieczone. Tymczasem tradycyjnie wędzone szynki i kiełbasy często nie są poddawane dodatkowej obróbce cieplnej.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

