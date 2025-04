Nic nie zbliża bardziej, niż wspólne świętowanie w gronie rodziny lub przyjaciół. Tradycja zasiadania do stołu tkwi w naszych korzeniach od dawna. Sprawdź wraz z autorami książki "Mistrzowskie spotkania przy stole" w jaki sposób celebrować posiłki tak, aby spajały i budowały coraz to silniejsze więzi i relacje między nami!

Stół to więcej niż tylko mebel

Wraz z ambasadorem Maciejem Zakościelnym, marka zwraca uwagę na dosłowne i metaforyczne podobieństwo stołu do platformy społecznościowej. Przy stole gromadzimy się z bliskimi, rozmawiamy w trybie rzeczywistym, dzielimy materiałami. Książka „MISTRZOWSKIE SPOTKANIA PRZY STOLE” jest naturalnym rozwinięciem idei powrotu do świata analogowego. Stanowi ona praktyczny przewodnik po świecie spotkań, który pozwoli nam ugościć bliskich w sposób wyjątkowy i niezapomniany. Podobnie jak trunek Wyborowa od Mistrza, wyjątkowa publikacja powstała dzięki pasji, zaangażowaniu i wiedzy płynącej z wieloletnich doświadczeń mistrzów w swoim fachu. Może być baza do stworzenia nalewek owocowych oraz rozgrzewających koktajli.

Spotkania z duszą w gronie rodziny i znajomych

Autorami przepisów są cenieni znawcy sztuki kulinarnej. Jednym z nich jest Adriana Marczewska – uczestniczka 4 edycji Top Chef Polska, pasjonatka podróży kulinarnych, szefowa kuchni restauracji WuWu w Warszawie. Nad przepisami pracowali także Michał Gniłka – jeden z najlepszych kucharzy wegańskich w Polsce, Magdalena Łapanowska – ambasadorka ruchu Slow Food w Polsce, oraz Jakub Mikołajczak – kucharz i współwłaściciel pierwszej w Polsce agencji zajmującej się eventami o charakterze kulinarnym.

Dla większości rodzin, w dobie obecnych czasów, wygospodarowanie czasu na wspólny posiłek to nie lada wyzwanie. Z tego względu tak ważne jest, aby móc cieszyć się każdą chwilą w gronie tych najcenniejszych osób.

