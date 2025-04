Jak usunąć pestki z winogron, jeśli chcesz przygotować idealnie gładkie i aksamitne konfitury albo soki? To dość proste zadanie. W przypadku, kiedy lubisz jeść winogrona na surowo, nie ma potrzeby usuwania pestek - możesz je zjadać lub po prostu wypluwać. Jeśli jednak nie zależy ci na ładnym kształcie winogron i chcesz stworzyć pyszne przetwory - poznaj nasz sposób.

Jeśli marzy ci się aksamitna, idealnie gładka i kremowa konfitura z winogron, możesz w szybki sposób pozbyć się pestek z owoców. Gotowy ekstrakt wykorzystasz do przetworów, ale także pyszny sos do deserów, a także sok, który możesz dodawać do herbaty.

Winogrona najpierw dokładnie umyj i osusz, a następnie przekrój na połówki. Teraz możesz wybrać dwie metody usuwania pestek. Po pierwsze, możesz zrobić to ręcznie, wydłubując pestki z połówek winogron przy pomocy wykałaczki, małego noża lub łyżeczki.

Po drugie, możesz wrzucić winogrona na gęste sito i przetrzeć owoce w taki sposób, aby gotowa "papka" wpadła do naczynia, a pestki pozostały na sitku. Metody te możesz stosować zarówno w przypadku białych, jak i czerwonych winogron.

fot. Jak usunąć pestki z winogron/Adobe Stock, Amy Lv

Wiele osób wybiera w sklepach winogrona bezpestkowe lub wypluwają pestki, jeśli już się trafią. Niepotrzebnie, jedzenie pestek winogron nie jest szkodliwe. Wręcz przeciwnie - skórki i pestki winogronowe zawierają spore ilości antyoksydantów oraz witaminy E i C. Wykazują właściwości przeciwzapalne, wzmacniają odporność organizmu, a do tego są bogate w polifenole. Pestki z winogron usuwaj tylko wtedy, kiedy chcesz uzyskać kremową konsystencję. Pamiętaj jednak, aby ich nie wyrzucać!

Wyłuskane pestki winogron opłucz i dokładnie osusz na ręczniku. Możesz je sproszkować i wykorzystać do owsianek, koktajli i deserów. Zdecydowanie warto także wytłoczyć z nich olej, który następnie możesz stosować zarówno do jedzenia, jak i w formie kosmetyku.

Przed zmieleniem pestek winogronowych, dokładnie wysusz je w piekarniku (w temp. 50-70 stopni), a następnie zmiksuj w malakserze i przełóż do słoiczka. Do przygotowania oleju z pestek winogron potrzebujesz urządzenia do tłoczenia - mechaniczne wyciskanie pestek w tym przypadku się nie sprawdzi.

fot. Usuwanie pestek z winogron/Adobe Stock, yanadjan

