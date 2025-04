Fot. Fotolia

1. Skorzystaj z foremki do ciastek

Wystarczy, że na patelni położysz foremkę do ciasta w kształcie serca (wybierz największą z nich) i rozbijesz jajko, które trafi dokładnie do niej.

Aby jajko nie rozlewało się na boki, foremkę warto docisnąć do dna patelni i przytrzymać ręką, aż białko się zetnie. Sadzone jajko w kształcie serca zdejmij delikatnie za pomocą łopatki tak, aby nie poszarpać brzegów i zdejmij foremkę.

Pamiętaj, aby nie używać do tego plastikowych foremek!

2. Wykorzystaj parówki

Sadzone jajko w kształcie serca możesz uzyskać także korzystając z parówek. Na jedno jajko przygotuj jedną parówkę. Oto jak przygotować parówkową foremkę do jajka w 3 krokach:

Parówkę przetnij wzdłuż, pozostawiając około 1 cm (tak, aby połówki były ze sobą połączone na końcu) Złap za oba końce i skieruj je na bok, a następnie w dół, aby utworzyć serduszko Zepnij końce wykałaczką w taki sposób:

Fot. Fotolia

Następnie postępuj tak samo jak z foremką do ciasta. Usmaż jajko i serwuj razem z parówką.

3. Użyj papryki

Odmian papryki jest bardzo dużo, tak samo jak wiele jest jej kształtów. Spróbuj znaleźć taką, która w przekroju będzie przypominać serce i wytnij plaster o grubości około 1 – 2 cm. Usmaż w niej jajko, lekko dociskając paprykę do dna patelni.

Jeśli papryka jest mała, wytnij grubszy plaster. W przeciwnym razie jajko może się wylewać.

