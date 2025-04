Bita śmietana to łatwy w przygotowaniu i apetyczny krem, który jest idealnym dodatkiem niemal do każdego ciasta i deseru. Bardzo prosto możesz także zmienić jej smak - wystarczy podczas ubijania dodać dodatkowy składnik. Uważaj jednak przy ich doborze - śmietana musi przecież dać się ubić! Najbezpieczniej będzie skorzystać z naszych propozycji na to, jak urozmaicić bitą śmietanę!

8 dodatków do bitej śmietany

Pyszny krem stworzysz dzięki dodaniu:

kawy rozpuszczalnej, galaretki - masa nabierze wyrazistego koloru, cynamonu - polecamy zwłaszcza do szarlotki, aromatu do ciast, np. rumowego lub migdałowego, kakao (uważaj, by nie przesadzić z ilością, bo śmietana może się nie ubić), rumu lub brandy, kwasku cytrynowego, skórki startej z cytryny lub pomarańczy.

