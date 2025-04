Jak upiec udka z kurczaka, aby było soczyste? To pytanie zadaje sobie mnóstwo gotujących osób. Udka i podudzia (czyli tzw. pałki z kurczaka) idealnie sprawdzają się w rosole, a także jako mięsny dodatek do obiadu. Jak jednak przygotować je w piekarniku tak, aby były soczyste w środku i chrupiące na zewnątrz?

Odpowiednio przygotowane mięso to podstawa soczystego dania. Po pierwsze, musisz je dobrze oczyścić. Umyj całe udko, a następnie usuń większe przerosty tłuszczu. Jeśli chcesz, możesz także usunąć całą skórę. Aby udka z kurczaka po upieczeniu były chrupiące, potrzebują marynaty. Warto użyć w niej odrobiny tłuszczu, miodu, a także soku z cytryny. Oczywiście w marynacie muszą znaleźć się też ulubione przyprawy. Dobrze sprawdza się szczególnie mielona papryka, tymianek lub rozmaryn, niekiedy także przyprawy orientalne i korzenne, np. cynamon.

Przeczytaj: Przepis na idealne pieczone udka z kurczaka

Mięso powinno marynować się w lodówce minimum kilka godzin, aby marynata dobrze się wchłonęła. Warto przygotować sobie zapas i polewać mięso podczas pieczenia – dzięki temu będzie ono bardzo soczyste.

fot. Jak upiec udka z kurczaka, żeby były soczyste/Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Rękaw do pieczenia to świetne rozwiązanie, które znacznie ułatwia przygotowywanie posiłków. Dzięki temu, że pieczenie odbywa się w zamknięciu, o wiele łatwiej uzyskać soczyste mięso. Dodatkowo w rękawie, razem z udkami, można upiec także kawałki ziemniaków i warzywa. Rękaw do pieczenia możesz kupić w każdym większym markecie – zazwyczaj jest on w rolce, a rozmiar każdego rękawa możesz dowolnie wycinać. Możesz także kupić gotowe mieszanki przypraw, które w zestawie mają także rękaw do pieczenia.

