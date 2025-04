Nie musisz być profesjonalistką, aby upiec swój własny, domowy chleb - pomimo że początkowo to zadanie wydaje się być trudne. Może również wymagać wielu prób i błędów, a pierwsze bochenki często bywają nieudane.

Nie zrażaj się jednak, bo droga do perfekcji wcale nie jest długa, a dzięki naszym wskazówkom już twoje pierwsze wypieki mogą okazać się prawie idealne!

Dlaczego warto upiec własny chleb? Masz wtedy gwarancję, że nie zawiera on żadnych "polepszaczy", a dodatkowo dłużej zachowa świeżość!

Jak upiec chleb - wykonanie zakwasu

Jeśli dostaniesz zakwas od kogoś znajomego, masz ułatwione zadanie. Jeśli nie, nie przerażaj się - samodzielne wykonanie zakwasu wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Do przygotowania zakwasu potrzebne jest na początku wyłącznie 100 g mąki (najlepiej żytniej, chlebowej) i 100 ml wody. Woda nie powinna być ani zbyt zimna, ani zbyt gorąca. Wymieszaj mąkę i wodę, tak aby nie było grudek - najlepiej zrób to w sporej misce. Przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce. Po upływie 24 godzin do zakwasu dodaj 100 g mąki i 100 ml wody, wymieszaj. Powtarzaj czynności przez 4-5 dni.

Pamiętaj, że zakwas nabierze dziwnego zapachu i znacznie zwiększy swoją masę - jest to całkowicie normalny objaw.

Jak upiec chleb - zakwaszenie ciasta

Na kilka godzin przed wykonaniem ciasta, dodaj do zakwasu około pół szklanki mąki. Dolej również wody, aby zakwas nabrał konsystencji ciasta naleśnikowego. Wymieszaj i odstaw na 3-4 godziny.

Do zakwaszenia chleba będziesz potrzebować:

przygotowanego zakwasu

700 g mąki żytniej chlebowej

800 ml letniej wody

Składniki na chleb wymieszaj w misce - powinna być spora, bo ciasto urośnie. Nie zużywaj całego zakwasu! Ok. 1/5 pozostaw. Mieszaj dokładnie, aby masa nie miała grudek. Ciasto powinno być nieco gęstsze od ciasta naleśnikowego. Chleb powinien wyrosnąć - pozostaw go na co najmniej 12 godzin w ciepłym i jasnym miejscu.

Co zrobić z pozostałym zakwasem? Pozostaw go do kolejnych wypieków. Nawet jeśli nie będziesz piec kolejnego chleba w niedługim czasie, zakwas nie powinien się zepsuć. Przechowuj go w lodówce i raz w tygodniu dodaj kilka łyżek mąki i odrobinę letniej wody, potrzymaj w cieple przez kilka godzin i ponownie włóż do lodówki.

Jak upiec chleb - przygotowanie ciasta

Kiedy upłynie już 12 godzin, możesz przystąpić do dalszych czynności. Tym razem będziesz potrzebować:

lekko ponad łyżkę soli

300 ml letniej wody

750 g mąki (np. orkiszowej)

dodatków wg własnego uznania - pestek dyni, pestek słonecznika, itd.

Składniki wymieszaj razem z zakwaszonym ciastem, które wyrastało przez 12 godzin. Mieszaj ciasto, dopóki nie będzie mieć grudek. Przy pieczeniu chleba na nowym zakwasie, warto dodać do ciasta odrobinkę drożdży wymieszanych z wodą i cukrem. Masę przelej do blaszek wyłożonych papierem do pieczenia. Blaszki przykryj ściereczkami i pozostaw na 3 godziny w ciepłym miejscu. Kiedy ciasto podwoi swoją objętość, chleb można piec. Wstaw chleb do piekarnika nagrzanego do maksymalnej temperatury. Po upływie 10 minut zmniejsz temperaturę do 200-220 stopni i piecz przez 45-50 minut. Kiedy chleb będzie upieczony, wyłącz piekarnik, ale nie otwieraj drzwiczek. Po 20-30 minutach chleb możesz wyjąć z piekarnika, a następnie wystudzić.

Jak upiec chleb - ważne wskazówki

Chleb powinien być pieczony w wysokiej temperaturze. Zaraz po upieczeniu możesz lekko spryskać bochenek wodą - skórka będzie bardziej chrupka. Jeśli zakwas pokryje się pleśnią, to znaczy że się zepsuł i niestety należy go wyrzucić. Pierwsze wypieki są najtrudniejsze, bo nowy zakwas może nie być wystarczająco "produktywny".

