Gotowanie szparagów nie jest trudne, ale musisz znać kilka sprytnych tricków. Pamiętaj też, że czas i sposób gotowania szparagów zależy nie tylko od ich rodzaju, ale także grubości. Najlepiej wykorzystać do tego wysoki garnek i pokrywkę.

Szparagi mają grube końcówki oraz delikatne główki. Z tego powodu nie powinno się ich gotować na leżąco. Jeśli wrzucisz je do wody na płasko, główki się rozgotują w momencie, kiedy końcówki będą jeszcze twarde lub dopiero zaczną mięknąć. Szparagi zawsze dobrze jest więc gotować w pozycji stojącej. Aby się nie przewracały, możesz użyć bawełnianego sznurka, którego używa się np. do mięs.

Szparagi zielone są najpopularniejsze ze wszystkich rodzajów tego warzywa. W sezonie letnim można spotkać je w każdym sklepie, małym markecie oraz na bazarach i warzywniakach osiedlowych. Jeśli są bardzo grube, możesz je obrać - najlepiej przy pomocy prostej obieraczki, nożem możesz zgarnąć zbyt dużo.

Pamiętaj też, aby zawsze odłamać zdrewniałe końcówki. Nie wyrzucaj ich jednak! Możesz je śmiało wykorzystać podczas gotowania zup warzywnych.

Zielone szparagi należy gotować pod przykryciem ok. 5-7 minut od momentu zagotowania wody. Wrzucaj je bezpośrednio na wrzątek, a czas licz dopiero od momentu ponownego zagotowania.

Białe szparagi zwykle są dużo grubsze, niż te zielone, dlatego będą wymagać dłuższego gotowania, jednak również w pozycji stojącej. Białe szparagi dobrze jest obrać, a także odłamać lub obciąć zdrewniałe końcówki.

Gotowe szparagi wstaw do gotującej się wody z dodatkiem soli i szczyptą cukru. Od momentu ponownego zagotowania trzymaj pod przykryciem ok. 12-15 minut. Po odcedzeniu możesz na chwilę włożyć je do zimnej wody.

Szparagi fioletowe są najmniej popularne, a jednocześnie mają najciekawszy, lekko orzechowy smak. Podobnie jak białe, wymagają najczęściej obierania, ponieważ są dość mocno włókniste. Są też podobnej grubości, co szparagi białe, dlatego będą potrzebowały spędzić ok. 12-15 minut w osolonej i lekko posłodzonej wodzie.

Szparagi fioletowe również gotuje się pod przykryciem, a po odcedzeniu możesz na kilka sekund wstawić je do zimnej wody. Tak przygotowane możesz podawać z sosem albo wykorzystać do dalszej części przepisu.

Odłamane nóżki fioletowych szparagów także świetnie sprawdzą się jako dodatek do zup i bulionów. Nadadzą całości niezwykłego, ciekawego smaku.

Najlepszym naczyniem do gotowania szparagów jest wysoki garnek – taki, w którym pod pokrywką zmieszczą się postawione szparagi. Wówczas szparagi wystarczy dobrze oczyścić i ewentualnie obrać, a następnie umyć, osuszyć i lekko związać nitką, by się nie przewracały.

Woda nie powinna zakrywać główek szparagów – te ugotują się pod wpływem działania pary. Do wody, w której gotujemy szparagi dobrze jest dodać nie tylko szczyptę soli, ale także cukru. Smaku doda także łyżeczka masła.

Szparagi można nie tylko gotować, ale również piec, smażyć i grillować. Grillowanie szparagów trwa od kilku do kilkunastu minut (w zależności od grubości łodyg). Wymagają częstego odwracania i nasmarowania oliwą przed położeniem na ruszt. Szparagi można także upiec w folii aluminiowej lub w rękawie do pieczenia – są doskonałym dodatkiem do ryb.

Najbardziej popularne są szparagi pieczone w piekarniku - ułóż je na blasze, posyp solą i pieprzem, a następnie skrop olejem i kilkoma kroplami soku z cytryny. Wstaw do piekarnika (200 stopni) na ok. 10-12 minut.

