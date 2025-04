Jeżeli nie chcesz, aby kasza się rozgotowała, skorzystaj z tej babcinej, prostej rady i pilnuj, aby poziom wody znajdującej się nad poziomem kaszy nie przekraczał grubości twoich trzech palców. Nawet grubość dwóch palców wystarczy, aby kasza wchłonęła odpowiednią ilość wody i dobrze się ugotowała. Jeżeli wody będzie na jeden palec, kasza ugotuje się na sypko.

Spis treści:

Kasza gryczana to jedna z najpopularniejszych kasz na naszych stołach. Możesz wybrać wersję paloną (ciemną) lub niepaloną (jaśniejszą). Obie gotuje się w ten sam sposób. Osoloną wodę doprowadź do wrzenia, a następnie wsyp wybraną ilość kaszy - w woreczku lub luzem.

Po wrzuceniu kaszy na wrzątek jeszcze raz doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj kaszę pod przykryciem ok. 15 minut. W trakcie gotowania nie musisz mieszać. Na koniec odcedź, nie przelewaj wodą.

fot. Jak ugotować kaszę gryczaną/Adobe Stock, sommai

Pęczak jest dość miękką kaszą, która swoją strukturą przypomina nieco preparowany ryż lub płatki śniadaniowe typu kanguski. Mimo wszystko ma podobny czas gotowania, co kasza gryczana. Szklankę suchej kaszy wsyp do 3 szklanek gotującej się wody (najlepiej lekko osolonej). Oczywiście możesz użyć mniejszej ilości kaszy, ale zachowaj proporcje 1:3.

Kiedy woda z kaszą ponownie zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj całość pod przykryciem przez ok. 15-20 minut.

Kaszę bulgur przed gotowaniem dobrze jest 2-3 razy wypłukać na sitku pod letnią wodą, a następnie odcedzić. Następnie zalej kaszę świeżą wodą (szklanka wody na każdej pół szklanki kaszy), lekko posól i zagotuj pod przykryciem. Kiedy zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i nadal gotuj pod przykryciem ok. 15 minut. Co jakiś czas przemieszaj całość, aby kasza się nie przypaliła.

Bulgur jest gotowy, kiedy wchłonie cały płyn. Odcedź go na sitku, ale już nie przelewaj wodą.

fot. Jak ugotować kaszę bulgur/Adobe Stock, naltik

Kasza manna często gotowana jest na mleku zamiast na wodzie, szczególnie w przypadku deserów dla dzieci. Jednak sposób gotowania w obu przypadków jest taki sam. Do gotującego się płynu wsyp kaszę i ponownie doprowadź do wrzenia.

Następnie zmniejsz ogień na bardzo mały i gotuj ok. 5 minut, cały czas mieszając. Możesz do gotującej się kaszy dodać sól lub cukier - w zależności od tego, do czego chcesz ją wykorzystać.

Zasada, jeśli chodzi o proporcje jest prosta - na każde 100 ml płynu przypada jedna czubata łyżeczka kaszy. Pamiętaj, że ten typ bardzo chłonie wodę lub mleko i dość mocno pęcznieje.

Kasza jaglana należy do tych, która mocno wchłania wodę i wymaga częstego mieszania. Dobrze jest też wypłukać ją w chłodnej wodzie 2-3 razy przed gotowaniem. Przygotowaną kaszę wrzuć do gotującej się, osolonej wody (szklanka kaszy na 2,5 szklanki wody).

Kiedy zacznie wrzeć, przykryj i gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut. Co jakiś czas mieszaj, aby kasza nie przywarła do garnka ani się nie przypaliła. Na koniec odcedź, jeśli wody ciągle jest za dużo i nie wchłonęła się w całości.

Kasza kukurydziana może być ugotowana na wodzie lub mleku. Ten drugi wariant najczęściej stosuje się podczas przygotowywania kaszek dla dzieci. W obu przypadkach jednak konieczne jest częste mieszanie oraz bardzo mały ogień. Drobne ziarenka często przywierają do dna rondelka.

Aby ugotować kaszę kukurydzianą, wsyp ją do garnka i zalej wodą lub mlekiem (szklanka surowej kaszy na 2.5 szklanki płynu). Mieszaj, aż do zagotowania, a następnie gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut, również często mieszając.

Kasza kuskus to świetny dodatek do dań obiadowych, ale także szybkich sałatek oraz przekąsek na grilla czy rodzinne spotkania. Ma neutralny smak, dzięki czemu możesz łączyć ją z dowolnymi przyprawami oraz dodatkami - zarówno tymi na słodko, jak i słono.

Kuskus najlepiej smakuje, kiedy jest ugotowany na sypko. Odmiany perłowe najlepiej jest wrzucić do osolonej, wrzącej wody i gotować ok. 8 minut. Następnie wystarczy odcedzić. Dobrym pomysłem jest też wymieszanie ugotowanej kaszy z olejem lub oliwą, aby ziarenka się nie sklejały.

Drobny kuskus biały należy gotować w proporcji 1:1. Również wrzuca się go na osolony wrzątek, ale następnie musisz przykryć rondelek i odstawić kaszę z ognia. Pozostaw na 5 minut, a następnie lekko wymieszaj i gotowe!

