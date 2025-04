Jak ugotować marchewkę? Wszystko zależy od tego, jaką miękkość warzywa chcesz uzyskać. Jeśli chcesz, by marchew była miękka jak ziemniak, gotuj ją w osolonym wrzątku przez 15 minut. Jeśli chcesz by była chrupka, skróć czas o połowę.

Jak ugotować marchewkę?

Młode marchewki gotuj w całości, w osolonym wrzątku nie dłużej niż 10 minut (nie obieraj ich, w skórce jest najwięcej witamin!). Większe okazy pozbaw skórki i pokrój na 4 lub więcej części, a dopiero potem wrzuć do gotującej się wody. Wyjmij, gdy staną się odpowiednio miękkie. Zahartuj zimną wodą.

Ile gotować marchewkę, aby łatwo ją było przekroić łyżką? Najpierw obierz i pokrój marchew na plastry, a następnie duś w rondlu, na maśle lub oliwie, podlewając od czasu do czasu niewielką ilością wody. Gotowanie marchewki nie powinno przekraczać 15 minut.

Jak ugotować marchewkę na parze? Obierz marchew i pokrój w plastry o grubości 1 cm. Ułóż w naczyniu i gotuj przez około 8 minut.

Jak ugotować marchewkę z groszkiem?

Marchewka z groszkiem to doskonały dodatek do obiadu - pasuje do dań mięsnych, ryb (smażonych i pieczonych) oraz wegetariańskich kotletów.

Składniki:

500 g marchewki,

szklanka mrożonego groszku,

3 łyżki masła,

2 łyżki mąki pszennej,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Marchewkę obierz i pokrój w kostkę. Przełóż do garnka i zalej wodą tak, aby przykrywała marchewkę. Dodaj sól i zagotuj. Gotuj przez 10 minut. Dodaj groszek i gotuj przez kolejne 5 minut. Na patelni roztop masło, dodaj mąkę i mieszaj, aż całość się spieni. Tak przygotowaną zasmażką zapraw marchewkę z groszkiem. Gotuj, aż powstanie kremowy gęsty sos. Dopraw solą i, ewentualnie, cukrem.

