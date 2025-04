Skuteczne i najszybsze rozmrażanie ryby odbywa się w mikrofali. Wystarczy włączyć program rozmrażania i w 12-15 minut filet będzie odlodzony. Jeśli czasu jest nieco więcej, warto filet czy rybę włożyć do letniej wody. Najszybciej rozmrażają się filety. Ryba w całości potrzebuje więcej czasu. Aby go skrócić, wodę warto co jakiś czas wymienić na świeżą, nadal letnią.

Reklama

Spis treści:

Oto sposoby na szybkie rozmrożenie ryby bez używania mikrofali:

Włóż filet z ryby pod bieżącą zimną wodę . Stopniowo podnoś temperaturę wody, aż dojdziesz do temperatury letniej. Gdy lód z wierzchu zacznie ustępować, delikatnie masuj filet, aż całkowicie się rozmrozi.

. Stopniowo podnoś temperaturę wody, aż dojdziesz do temperatury letniej. Gdy lód z wierzchu zacznie ustępować, delikatnie masuj filet, aż całkowicie się rozmrozi. Jeśli nie chcesz czekać, aż ryba się rozmrozi w twoich dłoniach, po etapie wstępnego rozmrażania pod bieżącą wodą, włóż filet do naczynia i wlej letnią wodę . Posól ją nieco i zostaw. Co kilka minut mieszaj wodę wokół ryby albo wymieniaj na nową, znowu lekko ją soląc.

. Posól ją nieco i zostaw. Co kilka minut mieszaj wodę wokół ryby albo wymieniaj na nową, znowu lekko ją soląc. Świetnym patentem jest lekkie posolenie ryby, skropienie jej cytryną , włożenie do garnka i zalanie jej gazowaną wodą lub mlekiem – tylko tyle, aby ją przykryć.

, włożenie do garnka i zalanie jej gazowaną wodą lub mlekiem – tylko tyle, aby ją przykryć. Zawiń zamrożoną rybę w folię aluminiową. Zrób od spodu kilka dziurek w folii i połóż rybę na kratce. Na samym dole piekarnika postaw blachę, w którą będzie ściekać woda. Ustaw piekarnik na 30 stopni (ostatecznie 50 stopni) z termoobiegiem. Wstaw naczynie z rybą do piekarnika. Gdy osiągnie on założoną temperaturę, trzymaj w nim rybę ok. 15-20 minut. Po tym czasie sprawdź, jak sobie radzi z odladzaniem i w razie potrzeby pozwól jej jeszcze trochę posiedzieć w cieple. Najlepsze są temperatury poniżej 40 stopni, gdyż nie powinny spowodować ścinania się mięsa ryby.

Rozmrażanie wodą czy mlekiem jest skuteczne, ale ma jedną wadę – ryba nasiąka. Dlatego zwłaszcza przed smażeniem czy grillowaniem, szybko rozmrożoną rybę trzeba bardzo dokładnie odsączyć i osuszyć. Najlepiej robić to czystą bawełnianą ściereczką. Wygodniej byłoby ręcznikiem papierowym, ale on ma tendencję do rwania się i oblepiania ryby. Dlatego lepiej poświęcić ściereczkę, którą trzeba po osuszeniu ryby odłożyć do prania.

fot. Jak szybko rozmrozić rybę bez mikrofali/ Adobe Stock, Alesia Berlezova

Przed pewnymi rodzajami obróbki ryby nie trzeba rozmrażać. Zamrożoną rybę można od razu wrzucić do wrzątku, jeśli ma być ona gotowana.

Także w przypadku ryby z piekarnika można zaryzykować wsadzenie zamrożonej ryby do naczynia żaroodpornego. Od razu można obłożyć ją przyprawami i skropić sokiem z cytryny. Po przykryciu naczynia żaroodpornego należy je wstawić do piekarnika i wtedy go włączyć na 70 stopni. Potem należy temperaturę zwiększać co 10 stopni aż do osiągnięcia temperatury pieczenia. Rosnąca temperatura zacznie rozmrażać rybę, a następnie ją piec.

A co z grillowaniem? Na otwartym grillu woda z zamrożonej ryby spłynie, ale ryby często piecze się w folii aluminiowej, a w niej woda będzie się zbierać. Ostatecznie można w folii od spodu zrobić dziurki do odpływania wody – wtedy jest szansa, że taka przygotowana ryba z grilla się rozmrozi i ładnie zgrilluje, zamiast się ugotować.

Reklama

Czytaj także:

Ryba miruna: co to za ryba, czy jest zdrowa, jak przygotować?

Dlaczego warto kupić rybę zębacza i jak go podać?

Podpowiadamy, jakie ryby są najzdrowsze