Jak szybko rozmrozić mięso, nie tracąc jego walorów smakowych i nie narażając przy tym własnego zdrowia? Niestety nie istnieje idealna metoda. Najlepszym sposobem rozmrażania mięsa jest użycie zimnej wody albo umieszczenie mięsa w lodówce. Tu jednak też warto znać kilka ważnych zasad.

Rozmrażanie mięsa w zimnej wodzie to kompromis między szybkim rozmrażaniem mięsa w ciepłej wodzie (czego absolutnie nie zalecamy), a powolnym rozmrażaniem go w lodówce. Jak to zrobić prawidłowo? Bardzo ważne jest "doglądanie mięsa. Umieść je tuż po wyjęciu z zamrażarki w misce z zimną wodą i odłóż na blat lub kuchenkę.

Mięso umieść w woreczku lub pojemniku, w którym było zamrożone, a wodę wymieniaj co pół godziny, aby stale była zimna.

Nie dopuść do tego, by woda była ciepła, bo to sprzyja rozmnażaniu się bakterii. Mięso nie powinno też przebywać w temperaturze pokojowej, na blacie itp., dłużej, niż 2 godziny. Tuż po rozmrożeniu (potrwa to ok. godzinę) należy mięso od razu zużyć.

fot. Jak szybko rozmrozić mięso: najbezpieczniejsza jest zimna woda/Adobe Stock, welcomeinside

Rozmrażanie mięsa w lodówce to prosta i bezpieczna metoda, ale czasochłonna. Często mięso trzeba wyjąć już poprzedniego wieczora, aby następnego ranka było w pełni rozmrożone. Metoda ta polega po prostu na wyjęciu porcji i umieszczeniu jej na najniższej półce.

Mięso rozmraża się tym sposobem dłużej, ale jest to zalecana metoda. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko bezpieczeństwo, ale także fakt, że możesz je trochę dłużej przechowywać i nie musisz przetwarzać go od razu po rozmrożeniu. Możesz więc spokojnie włożyć zamrożoną porcję wieczorem, a wykorzystać dopiero następnego dnia w porze obiadowej.

Rozmrażanie mięsa w mikrofalówce jest dopuszczalne, jeśli mikrofalówka posiada specjalny program przeznaczony konkretnie do tego. Wówczas mięso nie ugotuje się, a po prostu stanie się miękkie. Ta metoda jest najszybsza - rozmrażanie może trwać kilka lub kilkanaście minut.

Mięso należy umieścić w dedykowanym do mikrofali naczyniu i postępować zgodnie z instrukcją na sprzęcie lub w instrukcji. Aby włączyć tryb rozmrażania, należy wybrać konkretną kontrolkę oraz odpowiednią moc urządzenia, a następnie pilnować czasu.

fot. Jak szybko rozmrozić mięso: można to zrobić w mikrofali/Adobe Stock, lexuss

Rozmrażanie mięsa to trudny temat, ponieważ bardzo łatwo możesz sobie zaszkodzić, narażając się na zakażenie groźnymi chorobami, w tym zatruciem salmonellą. Oto kilka najważniejszych zasad dotyczących rozmrażania mięs:

Ne należy rozmrażać mięsa, umieszczając je w ciepłej wodzie czy polewać gorącą wodą, grozi to zatruciem salmonellą.

Nie wolno pozostawiać mięsa w temperaturze pokojowej przez dłużej niż 2 godziny.

Nie dopuść do tego, by do woreczka z mięsem do rozmrożenia dostała się woda, w której go umieściłaś.

Nie wolno zamrażać rozmrożonego mięsa ponownie.

Nie gotuj i nie przerabiaj częściowo rozmrożonego mięsa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 01.06.2020.

