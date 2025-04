Szybkość rośnięcia grzyba zależy w dużej mierze od aktualnej pogody i wilgotności, ale też od jego gatunku. Grzyby rosną najszybciej po deszczu: to wie każdy, ale w ile dni po opadach najlepiej wybrać się na grzybobranie, by załapać się na wysyp? Odpowiadamy.

To ile rośnie grzyb, jest wyjątkowo zależne od jego gatunku. Ogółem grzyby rosną od jednego do dziesięciu dni. Niektóre grzyby, np. pleśnie, rozwijają się wyjątkowo szybko, a inne grzyby potrzebują nawet kilkunastu dni, by urosnąć. Zakładając, że mamy optymalne warunki do wzrostu grzybów leśnych (padał deszcz i jest dość ciepło), szybkość wzrostu grzybów różnych gatunków prezentuje się następująco:

Borowik (prawdziwek) rośnie od 3 do 10 dni ;

; Kurki (pieprzniki jadalne) rosną ok. 1-5 dni;

Koźlarz babka (kozak) rośnie od 1 do 6 dni;

Podgrzybki (różne gatunki) rosną ok. 4-7 dni;

Maślaki rosną najszybciej: 1-3 dni;

Czubajki kanie rosną przez ok. 4 dni;

Opieńki rosną ok. 3-4 dni;

Wszystkie wskazane wartości dotyczą jednak wzrostu grzybów w sprzyjających warunkach. Gdy panuje susza, grzyby przestają wzrastać lub wcale się nie pojawiają.

Grzyby najlepiej i najszybciej rosną po deszczu, gdy jest parno, ciepło i wilgotno. Każdy gatunek grzyba potrzebuje wody do wzrostu i kiełkowania zarodników. Optymalne temperatury wzrostu grzybów leśnych to ok. 18-28 stopni, ważne jest też to, by noce były ciepłe. Niektóre grzyby rosną szybciej w nasłonecznionych miejscach, inne preferują miejsca zacienione. Nie bez znaczenia jest też rodzaj leśnej ściółki. Na przykład kurki szybciej rosną na mchu (bo zatrzymuje wodę), a na leśnym podłożu rozwijają znacznie się wolniej.

Mimo wszystko największe znaczenie dla tempa wzrostu grzyba ma jego gatunek. Znacznie szybciej rosną grzyby miękkie (np. opieńki, maślaki, koźlarze), niż grzyby twarde (np. podgrzybki, borowiki).

Czy grzyby rosną tylko w nocy?

Grzyby faktycznie najszybciej rosną w nocy, ale to mit, że grzyby rosną tylko nocą. W dzień również możemy spodziewać się wzrostu grzyba. Szybciej rosną grzyby nocą, po deszczowym dniu, gdy temperatura nie spada poniżej 15 stopni.

Czy grzyb może wyrosnąć w jedną noc?

Grzyb może wyrosnąć w jedną noc, szczególnie jeśli jest to grzyb maślak lub koźlarz babka. Inne gatunki grzybów w jedną ciepłą noc po deszczu mogą jednak wyrosnąć na tyle, by odsłonić się spod leśnej ściółki lub wyłonić z traw. Mało prawdopodobne jednak, by borowik lub podgrzybek w jedną noc wyrosły do znacznych rozmiarów.

Maślakowi w deszczowych, ciepłych warunkach wystarczy już ok. 5 godzin, by urosnąć do zauważalnych rozmiarów. Doba jest wystarczająca, by maślak zyskał wielkość kapelusza podobną do średnicy monety pięciozłotowej. W jedną noc (a w zasadzie w 24 godziny) urosnąć może też koźlarz w sprzyjających warunkach. W jeden dzień kozak osiągnie wysokość nawet 5-8 cm.

fot. Grzyby maślanki rosną najszybciej/ Adobe Stock, physyk

Oto dokładny opis, jak rośnie grzyb krok po kroku:

Kiełkowanie zarodników: Proces wzrostu rozpoczyna się od kiełkowania zarodników. Gdy jest odpowiednia wilgotność, temperatura i zarodniki znajdą się na odpowiednim podłożu, kiełkują, tworząc strzępki.

Wzrost strzępek: Strzępki grzybów to cienkie nitki, które rosną w podłożu lub ziemi. Strzępki grzybowe rozgałęziają się i tworzą rozległą sieć, która może się rozrastać przez wiele dni lub nawet tygodni. W tej formie, formie grzybni, grzyby nie są jeszcze widoczne.

Tworzenie owocnika grzyba: Kiedy strzępki się rozwiną i trwają korzystne warunki, grzyb może przejść do tworzenia owocnika. Owocnik to nadziemna i widoczna część grzyba, która interesuje grzybiarzy. Jest najbardziej charakterystyczną częścią grzyba, którą widać na powierzchni. Proces tworzenia owocnika może również trwać kilka dni lub tygodni, w zależności od gatunku grzyba.

Rozpowszechnianie zarodników: Gdy owocnik grzybowy dojrzeje, zarodniki są uwalniane do otoczenia. Mogą być przenoszone przez wiatr, deszcz, zwierzęta lub ludzi, co umożliwia rozmnażanie się grzybów w nowych miejscach.

W poniższych materiale znajdziesz przyspieszoną obserwację wzrostu borowika od stadium rozwiniętego owocnika, po jego rozkład.

Każdy wie, że na grzyby najlepiej iść po deszczu. Dobry moment to koniec sierpnia, ale szczyt sezonu grzybowego przypada na wrzesień i październik. Najlepsza pora wyjścia na grzyby zależy jednak od tego, jakie gatunki chcesz uzbierać.

Jeśli padało i jest ciepło, na maślaki i koźlarze najlepiej iść już następnego dnia o poranku. Grzyby nie będą jeszcze bardzo okazałe, ale można je nazbierać.

Na kurki najlepiej iść w dzień po deszczu, jednak w zależności od podłoża, kurki mogą potrzebować też 2-3 dni, by wyrosnąć.

Jeśli na grzybobraniu planujesz zebrać głównie podgrzybki i prawdziwki, najlepiej iść na grzyby na drugi dzień po deszczu, lub poczekać nawet dłużej (jeśli twoje miejscówki z grzybami nie są bardzo oblegane przez konkurencję). Jeśli padało w nocy, nie wychodź na grzybobranie od razu o poranku. Odczekaj jeden pełny dzień i wybierz się na grzybobranie dnia następnego.

Na opieńki najlepiej iść 2 lub 3 dni po opadach deszczu. Opieńki rosnące na pniach rosną właśnie przez ok. 2-3 dni. Szybciej pojawią się cieńsze opieńki w trawach.

Jednym z ludowych mitów jest to, że grzyb przestaje rosnąć po tym, jak ktoś go zobaczy. Oczywiście nie jest to prawda, a grzybów nie obchodzą spojrzenia grzybiarzy. Fakt jest jednak taki, że tempo wzrostu i przyrost grzybów jest znacznie większe przy niewielkich okazach. Mały grzyb rośnie więc z szybszym tempem i zmiana w jego wyglądzie jest bardziej efektowna, niż przy rozwiniętym owocniku grzyba. Wyrośnięty grzyb nie rośnie dalej, gdyż głównym celem owocnika jest wyprodukowanie zarodników (które wypadają np. z rurek grzybów z tak zwanymi gąbkami). Jeśli grzybowi uda się wyprodukować zarodniki, grzyb faktycznie przestaje rosnąć.

