Odgrzewane pierogi smakują równie pysznie, jak te świeżo ugotowane. Trzeba pamiętać jednak o kilku zasadach, aby ciasto nie wyschło. Przede wszystkim, pierogi przechowuj w lodówce szczelnie zamknięte lub owinięte folią spożywczą. Dzięki temu brzegi ciasta nie powinny stać się twarde. A jak odgrzać pierogi?

Jak odgrzać pierogi w wodzie?

Dobrym sposobem, by zachować świeżość i sprężystość ciasta przy odgrzewaniu pierogów, jest krótkie gotowanie ich we wrzątku. W garnku zagotuj wodę - nie musisz jej solić, bo pierogi były już wcześniej gotowane.

Wrzucaj pierogi na wrzącą wodę i gotuj jak najkrócej, np. do momentu ich wypłynięcia na powierzchnię. Dłuższe gotowanie nie ma sensu - pierogi nie były przecież surowe, a wystarczy by stały się ciepłe. Jeśli przetrzymasz je we wrzątku dłużej, mogą się potem rozpadać.

Jak odgrzać pierogi w mikrofali?

Odgrzewanie pierogów w kuchence mikrofalowej to najszybszy sposób, jednak łatwo mogą się stać one suche i twardawe. Jeśli zależy ci na czasie, wykorzystaj ten sposób. Warto umieścić na każdym pierogu odrobinę masła. Rozpuści się ono podczas podgrzewania i nieco zniweluje twardość skórki.

Jak odgrzać pierogi na patelni?

Zrumienienie pierogów na patelni, szczególnie z dodatkiem chrupiących skwarków albo zeszklonej cebuli, to chyba najsmaczniejsza opcja. Pierogi wrzuć na rozgrzany tłuszcz (masło lub olej) i smaż po kilka minut z każdej strony, aż będą miały chrupiącą skórkę.

Jeśli nie chcesz podczas odgrzewania pierogów, dodawać potrawie nadprogramowych kalorii, nie używaj tłuszczu. Wlej na rozgrzaną patelnię odrobinę wody (3-4 łyżki) i przykryj pierogi pokrywką.

Para wodna przeniknie danie i w ciągu kilku minut stanie się ono ciepłe. Jego kaloryczność nie wzrośnie, a cały proces będzie dużo szybszy, niż wrzucanie pierogów na wrzątek, gotujący się w dużym garnku.

