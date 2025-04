Jak suszyć śliwki w piekarniku, w suszarce i na słońcu? Wskazówki

Śliwki można suszyć w piekarniku, suszarce do grzybów lub na słońcu. Warto to robić tuż po sezonie. Suszone śliwki mogą zaspokoić nasz apetyt na słodkie i są wspaniałym dodatkiem do dań. Przeczytaj, jak suszyć śliwki w domu, jaka odmiana sprawdzi się najlepiej oraz jak je przechowywać, aby zachowały intensywny smak.