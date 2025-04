Czy wiesz, jak suszyć pigwę i jakich narzędzi użyć? Możesz to zrobić przy pomocy domowych środków - wykorzystaj piekarnik albo słońce. Jeśli chcesz dodatkowej pomocy, sięgnij po suszarkę. Zobacz nasze sposoby na suszenie pigwy.

Oczywiście! Pigwa nadaje się do suszenia i pasuje do wielu potraw. Można traktować ją jako dekorację deserów i dań głównych, a także jeść w formie przekąski między głównymi posiłkami.

Suszona pigwa świetnie sprawdza się także jako dodatek do herbaty oraz do wigilijnego kompotu z suszu. Możesz ją wykorzystać też do stworzenia zapachu do szafy czy szuflady z pościelą i ręcznikami.

fot. Suszona pigwa/Adobe Stock, isuaneye

Pigwę można w domowych warunkach suszyć na dwa sposoby. Jeśli temperatura na to pozwala, możesz wysuszyć ją na słońcu - wystarczy, że ułożysz plasterki na czystej, suchej ściereczce i rozłożysz na słońcu. W taki sposób susz pigwę po kilka godzin z każdej strony.

Owoce pigwy można także wysuszyć w piekarniku. Pokrój je na plasterki (nie musisz obierać pigwy), a następnie ułóż na kratce albo nawlecz na nitkę i powieś na kratce. Susz w temperaturze 50-70 stopni ok. 6 godzin, przy lekko uchylonych drzwiczkach.

Jeśli chcesz, możesz także zainwestować specjalną suszarkę. Możesz ją wykorzystywać do suszenia grzybów, owoców i warzyw, więc nie będzie to tylko sezonowy wydatek. Suszarki zwykle mają kilka pięter, dzięki czemu możesz wysuszyć nawet kilka kilogramów pigwy naraz.

Suszenie zwykle trwa kilka godzin, ale czas ten może się wydłużyć, jeśli pokroisz owoce na grubsze plasterki.

fot. Jak suszyć pigwę/Adobe Stock, Sai

