Z pysznych jagód leśnych możemy zrobić w sezonie smaczne jagodzianki i inne desery z jagodami, a także proste ciasta z jagodami. Do naleśników idealnie sprawdzi się sos jagodowy, a jeśli chcesz zachować smak tych owoców na zimę, możesz spróbować je ususzyć.

Jak suszyć jagody na słońcu

Chociaż suszenie jagód jest może mniej popularne niż suszenie grzybów czy jabłek, to świetny sposób na zachowanie ich najważniejszych wartości odżywczych - no i oczywiście smakowych. Jeśli pogoda jest sprzyjająca, jagody można suszyć na słońcu. Po prostu rozłóż je na dużej, płaskiej powierzchni i pozwól naturze działać.

Jak suszyć jagody w piekarniku lub suszarce?

Jeśli jednak masz nieco mniej cierpliwości albo niesprzyjające warunki pogodowe, jagody możesz suszyć w suszarce spożywczej (tej samej, w której suszy się grzyby), albo piekarniku. Jagody wyłóż na dużą blachę z papierem do pieczenia - jeśli używasz suszarki, zasłoń oczka w sitku np. za pomocą jałowej gazy. Początkowo temperatura suszenia musi być niska - powinna wynosić ok. 45-55 stopni C, aby jagody nie puściły soku, a jedynie by powoli odparowała z nich woda. Trudno oszacować czas początkowego etapu suszenia. Obserwuj owoce, a gdy staną się lekko pomarszczone, zwiększ temperaturę do 70-75 stopni C. Dobrze ususzone jagody powinny przybrać formę czarnych, twardych grudek. Jeśli w dotknięciu jagoda wydaje się miękka, należy suszyć ją dłużej.

Z czym podawać suszone jagody?

Suszone jagody możesz zastosować na biegunkę. 2 łyżki suszonych jagód zalej 100 ml wrzącej ody, a potem gotuj pod przykryciem przez kilka minut. Ugotowane jagody zdejmij z ognia. Odstaw na 15-20 minut, a potem odcedź. Napar z suszonych jagód był popularnie stosowany przez nasze babcie w przypadku biegunki. Suszone jagody świetnie pasują również np. jako dodatek do zimowej herbaty. Suszone jagody możesz dodać do owsianki.

