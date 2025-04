Suszone jabłka najlepiej przygotowywać we wrześniu i październiku - to właśnie w tych miesiącach dojrzewają najbardziej aromatyczne odmiany. Do suszenia wybierz ładne, niepoobijane i mocno dojrzałe jabłka. Radzimy nie obierać ich ze skórki, a jedynie porządnie umyć i usunąć gniazda nasienne. To właśnie pod skórką znajduje się najwięcej witamin.

Suszenie owoców w piekarniku to prosty proces, który nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani dużego nakładu pracy. Dokładnie ususzone jabłka to smaczne owocowe chipsy, którymi możesz cieszyć się przez cały rok.

Suszenie jabłek w piekarniku krok po kroku:

Przygotuj dużą blachę - wyłóż ją papierem do pieczenia, żeby owoce nie przywierały. Jabłka dokładnie umyj. Umyte jabłka pozbaw gniazd nasiennych i pokrój na plasterki. Rozkładaj jabłkowe talarki na blaszce. Pamiętaj, że nie mogą na siebie nachodzić - posklejają się. Jeśli masz ochotę, posyp jabłka cynamonem lub kardamonem. Piekarnik nagrzej do 60-70 stopni C (z termoobiegiem). Suszenie jabłek w piekarniku trwa mniej więcej 3 godziny. Co pewien czas otwieraj na chwilę drzwiczki piekarnika, żeby pozbyć się pary. Suszone jabłka są gotowe, gdy staną się dość sztywne, ale nie są jeszcze stwardniałe.

Jak suszyć jabłka

Suszone jabłka można przygotować również w inny sposób. Suszenie na grzejniku jest może czasochłonnym, ale z pewnością bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Trudno oszacować, ile dokładnie zabierze wtedy proces suszenia. Należy jednak pamiętać o przykryciu plastrów jabłek, aby nie opadał na nie kurz.

Z jabłkami, które mają być suszone na grzejniku, postępuj tak samo jak w przypadku metody z piekarnikiem. Owoce dokładnie umyj (nie obieraj!), pozbaw gniazd nasiennych, a potem pokrój na plastry i ułóż na grzejniku. Uzbrój się też w cierpliwość, bo takie suszenie może trwać wiele długich godzin.

Suszone jabłka z cynamonem to idealna przekąska, która zachwyci swoim smakiem i aromatem. Są proste do przygotowania, stanowią zdrową alternatywę dla sklepowych słodyczy i doskonale nadają się jako dodatek do różnych potraw oraz jesiennych deserów.

Składniki:

4-5 średnich jabłek,

1-2 łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Umyj dokładnie jabłka. Możesz je obrać lub zostawić skórkę, w zależności od preferencji. Usuń gniazda nasienne i pokrój jabłka na cienkie plasterki, około 3-4 mm grubości. Rozgrzej piekarnik do 90°C. Ułóż plasterki jabłek na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, upewniając się, że nie nakładają się na siebie. Posyp każdy plasterek cynamonem, równomiernie rozprowadzając przyprawę. Wstaw blachę z jabłkami do piekarnika. Susz jabłka przez około 2-3 godziny, aż staną się chrupiące, ale nadal lekko elastyczne. Co jakiś czas sprawdzaj jabłka, aby upewnić się, że nie przypalają się i równomiernie suszą. Możesz obrócić plasterki w połowie czasu, aby uzyskać równomierne wysuszenie. Po wyjęciu z piekarnika, pozwól jabłkom ostygnąć na blasze.

Suszone jabłka

Suszone jabłka zawsze przechowuj po całkowitym wystudzeniu, aby nie parowały w zamkniętym naczyniu. Najlepiej włożyć je do szklanego, szczelnego naczynia. W plastikowym pojemniku mogą stać się miękkie i elastyczne, ponieważ może on przepuszczać niewielkie ilości wilgoci.

Jabłka przechowywane w odpowiednich warunkach możesz przechowywać od kilku miesięcy nawet do roku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.09.2020.

