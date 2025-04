Jakie znacie metody suszenia grzybów? Najstarsza z nich - to m.in. nawlekanie plastrów grzybów na cienki sznurek, a następnie wywieszanie ich na słońcu, bądź rozkładanie ich na kratownicy lub kamieniach na świeżym powietrzu. Są to jednak metody czasochłonne, wymagające stałego dostępu do słońca, co przy polskich, zmiennych, warunkach pogodowych, może być trudne.

Wykorzystanie nagrzanego wcześniej piekarnika do suszenia grzybów - metoda stosowana w wielu domach - również bywa zawodna. Bez dokładnego wyliczenia czasu suszenia, łatwo jest przypalić grzyby.

Jakie są inne rozwiązania? Zobacz wideo!

Reklama

Sprawdź inne porady kulinarne:

Jak uratować potrawę - 10 trikówGrzyb-szatan - jak go rozpoznać?Kalendarium przetworów domowych - kiedy robić przetwory