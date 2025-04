Co łączy rozetę, serce i tulipan? Czym jest kawowa crema, a co kryje nazwa corto? Dlaczego polerowanie może kojarzyć się z mlekiem, a baristów śmiało określimy także artystami? Czy charakterystyczny stukot blaszanego dzbanka uderzanego o blat to wyłącznie kawiarniany harmider, czy dźwięk ten skrywa jakąś tajemnicę?

Reklama

Poznaj sekrety latte art, czyli sztuki tworzenia mlekiem wzorów i rysunków na tafli perfekcyjnie zaparzonej kawy.

Tworzenie wzorków na kawie: od czego zacząć?

Perfekcyjnie zaparzone espresso - od najsłodszej, bardzo intensywnej w smaku pięciosekundowej cremy, przez 15-sekundowe pobudzające cortissimo, aż do klasycznego, 30-mililitrowego bogatego w smak, aromat i kofeinę espresso - na każdej z tych kaw można stworzyć piękne wzorki.

Gładkie, pozbawione bąbelków, idealnie spienione mleko jest elementem, którego nie może zabraknąć, by w fantazyjny sposób wykończyć kawowy napój.

Pod kolejnymi zdjęciami znajdziesz więcej tajników latte art!

Na podstawie materiałów prasowych COSTA COFFEE

Reklama

Przy okazji sprawdź kilka przepisów na zapiekanki:

Zapiekanka gyros - przepis

Zapiekanka ze śliwkami - przepis

Zapiekanka z cukinią - przepis

Zapiekanka chłopska - przepis

Zapiekanka z karkówką - przepis