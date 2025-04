Szparagi najlepiej kupować w małych sklepach lub warzywniakach, w których sprzedawany jest towar od lokalnych dostawców. W czasie zakupów możesz wykonać prosty test świeżości szparagów. Trzeba delikatnie potrzeć o siebie szparagi. Kiedy w czasie pocierania, pojawi się charakterystyczny trzeszczący dźwięk. To znak, że szparagi są świeże i warto je kupić. Należy zwracać uwagę również na kilka innych rzeczy: główkę szparaga, grubość i jędrność, a także sposób przechowywania warzywa.

Reklama

Zwróć uwagę na główkę szparaga

Główka świeżego szparaga powinna być zamknięta. Nie może posiadać żadnego nalotu, a w szczególności pleśni, która także się zdarza, kiedy szparagi są przechowywane w nieodpowiedni sposób lub są eksponowane zbyt długo. Główka szparaga nie powinna być poszarpana ani rozwarstwiona.

W przypadku białych szparagów trzeba zwrócić uwagę na kolor główki – powinna mieć taki sam odcień jak reszta szparaga, a więc biały lub kremowy.

Kupuj szparagi zanurzone w wodzie

Szparagi przeznaczone na sprzedaż powinny być zanurzone w wodzie. Oczywiście nie w całości – ważne jest, by miały zanurzone końcówki. Tylko właściwe przechowywanie sprawi, że zachowają świeżość i sprężystość. Po przyniesieniu do domu szparagów, jeśli nie zamierzasz przygotować ich od razu po zakupie, przechowuj je w lodówce owinięte w wilgotną ściereczkę.

Sprawdź jędrność szparaga

Nie namawiamy, aby każdego szparaga wyginać i dotykać rękoma, ale warto użyć torebki foliowej i lekko wygiąć łodyżkę z wiązki szparagów. Nie powinien być zbyt miękki, końcówka nie powinna być rozwarstwiona.

Jeśli sprzedawca na to pozwala, warto zgiąć szparaga, aż się złamie. Jeśli złamie się, to znak, że jest świeży. Ze środka powinien wypłynąć sok. Nieświeże szparagi nie zachowują tej jędrności, przez co można je dowolnie wyginać.

Wybieraj szparagi o odpowiedniej grubości

Białe szparagi są zdecydowanie grubsze od zielonych. Jeśli kupujesz zielone szparagi – ich grubość nie ma większego znaczenia, natomiast białe szparagi trzeba obrać, dlatego nie powinny być zbyt cienkie. Jeśli natomiast są nienaturalnie grube – może to świadczyć o tym, że są przerośnięte – a takie też nie będą smaczne.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 05.05.2014.

Reklama

Więcej o szparagach:

Przepisy na szparagi - 25 najlepszych pomysłów

Jak gotować, piec i smażyć szparagi?

Właściwości szparagów - poznaj ich zalety i kaloryczność