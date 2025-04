Jak wygląda zepsute jajko? Często nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprzez samo patrzenie, czy dotykanie go. Na szczęście istnieją szybkie sposoby na to, aby sprawdzić, czy jest świeże. Jaja kurze, oprócz wielu zalet, mają jedną wadę — to produkt nietrwały. Tylko jak sprawdzić świeżość jajka, by mieć pewność, że nadaje się do jedzenia?

Spis treści:

Świeżość jajka możesz sprawdzić nawet bez rozbijania go. Prosty test świeżości jajka z wodą pokaże, czy jajko jest stare, czy wręcz przeciwnie. Wystarczy, że wykonasz następujące kroki:

Jajko włóż do szklanki. Musi mieć miejsce na dnie, by nie opierając się o ścianki, mogło leżeć poziomo.

Do szklanki wlej wodę.

Sprawdź, czy jajko się unosi lub obraca.

Jeśli jajko obróci się i uniesie aż do powierzchni wody, to znaczy, że jajko jest zepsute i nadaje się już tylko do wyrzucenia. Jeśli jajko ustawi się pionowo lub tylko nieznacznie pójdzie do góry, to znaczy, że jajko nie jest zbyt świeże, ale - o ile nie będziesz jeść go na surowo - wciąż możesz je wykorzystać. Jeśli natomiast jajko leży nieruchomo na dnie szklanki z wodą, jest świeże.

Jak jeszcze możesz sprawdzić, czy jajko jest dobre? Możesz spróbować je prześwietlić żarówką. Ciemne w środku, raczej nie jest świeże. Nie sprawdzaj, czy jajko jest świeże, potrząsając nim. To, że w środku słychać, jak kołacze niekoniecznie oznacza, że jest stare.

fot. Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże/Adobe Stock, Jiri Hera

Z zewnątrz nie da się ocenić, czy jajko jest świeże po samym jego wyglądzie. Można jednak rozbić je na talerzyku przed wrzuceniem np. do ciasta. Wygląd, zapach i konsystencja rozbitego jajka może nam dużo powiedzieć. W przypadku, kiedy jajko jest zepsute:

żółtko jest wypukłe , rzadsza część białka lekko się rozlewa, a gęsta przylega do żółtka, to znaczy, że jajko jest świeże,

, rzadsza część białka lekko się rozlewa, a gęsta przylega do żółtka, to znaczy, że jajko jest świeże, kolor i konsystencja są zmienione: białko bardzo się rozlewa , a żółtko jest spłaszczone — jajko jest stare,

, a żółtko jest spłaszczone — jajko jest stare, żółtko jest zmieszane z białkiem, jajko ma charakterystyczny nieprzyjemny zapach — jest zepsute.

W handlu do oceny świeżości jaj w skorupce stosuje się owoskop. Przyrząd ten to rodzaj pudła z okrągłymi otworami, w których umieszcza się jaja. Następnie jaja są prześwietlane przez żarówkę, która jest zamontowana wewnątrz pudła.

Jaja świeże: mają lekko różowe zabarwienie. Nie mają plam i ciemnych smug. Wysokość komory powietrznej nie przekracza 6 mm.

Jaja starsze: mają głęboką komorę powietrzną . W ich treści mogą wystąpić smugi. Błona, która otacza białko, jest przyschnięta.

. W ich treści mogą wystąpić smugi. Błona, która otacza białko, jest przyschnięta. Jaja zepsute: są ciemne.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 2.04.2012.

