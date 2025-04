Jak smażyć pączki - odpowiedni olej

Oczywiście, teoretycznie można usmażyć pączki właściwie na każdym oleju. W praktyce jednak najlepiej (i najzdrowiej) jest używać oleju rzepakowego. Dlaczego?

Olej rzepakowy ma najwyższą temperaturę dymienia. Dzięki temu podczas smażenia nie powstają szkodliwe substancje (jak działoby się wtedy, gdybyś smażyła pączki na olej słonecznikowym lub sojowym). Smażenie na oleju rzepakowym jest więc najkorzystniejsze dla twojego organizmu!

Jak smażyć pączki - optymalna temperatura

Aby pączki były idealne, musisz zadbać o optymalną temperaturę oleju. Jeśli nie będzie on wystarczająco rozgrzany, pączki wchłoną w siebie zbyt dużo tłuszczu.

Jak sprawdzić temperaturę oleju? Wrzuć odrobinkę ciasta do rozgrzanego tłuszczu. Jeśli będzie skwierczeć, stanie się złote i wypłynie na powierzchnię, oznacza to że temperatura oleju jest idealna!

Jak smażyć pączki - idealny smak i konsystencja

Chyba nikt z nas nie lubi zbyt tłustych pączków! Nawet jeśli do tej pory ci to nie przeszkadzało, pamiętaj o tym, że tłuste pączki są po prostu niezdrowe.

Istnieje jednak prosta metoda, by nieco "odtłuścić'' pączki. Wlej do ciasta (lub do oleju) nieco octu lub spirytusu. Z kolei po zakończeniu smażenia odsącz pączki na papierowym ręczniku lub serwetce!

