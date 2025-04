Oponki drożdżowe, serowe czy po prostu pączki z dziurką, wymagają temperatury 175°C tłuszczu podczas smażenia. Jeśli nie posiadasz termometru cukierniczego, temperaturę oleju lub smalcu sprawdzisz, wrzucając na tłuszcz kawałek ciasta. Jeśli się zrumieni na złoto oznacza to, że możesz zacząć smażyć oponki i pączki.

Oponki serowe - przepis, przygotowanie, jak smażyć

Oponki serowe cieszą się dużym uznaniem w okresie karnawału - to słodka przekąska, którą przygotujesz szybciej, niż oponki drożdżowe. Oponki smaż w tłuszczu w temperaturze 175°C, by były zrumienione, a środek był miękki i dobrze wysmażony. Wyrastają dzięki sodzie oczyszczonej, której nie można pominąć w przepisie na oponki serowe. Oponki drożdżowe smaży się dłużej - po 3-4 minuty z każdej strony.

Składniki:

240 g mąki pszennej,

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,

250 g twarogu zmielonego,

40 g cukru,

2 żółtka,

90 g gęstej śmietany 12%,

olej do smażenia (np. słonecznikowy) lub 1,5 kg smalcu.

​Sposób przygotowania:

​Suche składniki wymieszaj, przesiej, mokre połącz ze sobą. Na stolnicę wyłóż składniki i zagnieć ciasto na oponki serowe. Ciasto rozwałkuj na grubość ok 1,5 cm. Wykrawaj kółka o średnicy 7 cm, następnie w środku rób dziurki małym kieliszkiem lub nakrętką od butelki. A teraz najważniejsze, czyli jak smażyć oponki serowe: ​Rozgrzej tłuszcz do temperatury 175°C. Jeśli olej jest zbyt gorący, zewnętrzne warstwy spalą się, a w środku potrawa będzie surowa. Jeśli za mało gorący, jedzenie będzie pochłaniać zbyt dużo tłuszczu. Nie przepełniaj naczynia, w którym smażysz. Jeśli jest zbyt wypełnione oponkami, temperatura oleju będzie niższa. Wkładaj 3-4 oponki i smaż przez 1 minutę z każdej strony na złocisty kolor. Usmażone oponki wykładaj na ręcznik papierowy i polej lukrem lub gdy ostygną - posyp cukrem pudrem.

fot. Adobe Stock

Pączki - przepis, przygotowanie, jak smażyć

Przepis na pączki idealne jest czasochłonny i wymaga cierpliwości. Ciasto drożdżowe musi nabrać lekkości, powietrza, objętości, by wyrosnąć podczas smażenia w głębokim tłuszczu. Słynna „oponka”, która tworzy się podczas smażenia pączków, wynika nie tylko ze świeżości oleju lub smalcu, lecz także z odpowiednio wyrośniętego ciasta, które rośnie wszerz i wzdłuż, co tworzy horyzontalnie jasną obrączkę. Im jest ona większa, tym lepiej - oznacza, że ciasto na pączki jest puchate i przygotowane do smażenia.

Najlepiej smażyć pączki w niskim i szerokim garnku, by miały one więcej przestrzeni. Możesz też wykorzystać przepis na pączki pieczone.

Składniki:

400 g mąki pszennej,

40 g świeżych drożdży lub 12 g drożdży instant,

90 g masła,

90 g cukru,

3 żółtka,

1 jajko,

szczypta soli,

230 ml mleka,

1 łyżka spirytusu,

opcjonalne: konfitura różana.

Sposób przygotowania:

Przygotować rozczyn: drożdże skruszyć do dużego kubka, dodać 2 łyżki mąki, 1 łyżeczkę cukru i 1/4 szklanki ciepłego mleka. Wymieszać i zostawić do wyrośnięcia na 15 - 20 minut. Jajka utrzyj z cukrem. Podgrzej mleko, masło roztop. Mąkę wymieszaj z solą, dodaj wyrośnięty zaczyn. Dodaj do mąki także ciepłe mleko, spirytus i zacznij mieszać składniki. Składniki wyrabiaj ok 15 minut, potem dodaj roztopione masło, wyrabiaj kolejne 5 minut. Wyrobione ciasto na pączki włóż do oprószonej mąką miski, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce (np. do piekarnika rozgrzanego do 35°C) na ok. 1,5 godziny. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Po tym czasie oprósz stolnicę mąką, krótko wyrabiaj ciasto, odrywaj małe kawałki i twórz z nich kulki lub rozwałkuj na grubość ok. 1,5 cm i wykrawaj krążki (jeśli chcesz je wypełnić nadzieniem). Odstaw je do wyrośnięcia na ok. 45 minut. Rozgrzej tłuszcz. Przejdź do smażenia pączków: te bez nadzienia i te z nadzieniem potrzebują łącznie ok. 7 minut smażenia w temperaturze 175°C. Pamiętaj, że każdy pączek obniża temperaturę tłuszczu, dlatego konieczne jest smażenie pączków turami, po 3-4 sztuki. Usmażone pączki odkładaj na ręcznik papierowy. Lukruj ciepłe, a posypuj pudrem już wystudzone.

fot. Adobe Stock

Tekst na podstawie artykułu Doroty Dardzińskiej. Pierwotnie opublikowany 05.08.2010.

