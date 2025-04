Przygotowanie i smażenie krewetek zajmie ci maksymalnie 3-4 minuty. Możesz to zrobić na 2 sposoby - usmażyć krewetki na odrobinie oleju z masłem albo w panierce w głębokim tłuszczu.

Reklama

Krewetki to doskonały dodatek do ryżu, makaronu (pszennego, sojowego i ryżowego), azjatyckich zup i sałatek. Aby podkreślić ich smak, do smażenia możesz dodać czosnek, sos sojowy, chili albo świeże zioła. Krewetki, tak jak wszystkie owoce morza, kochają sok z cytryny - skrop je obficie przed podaniem (może to być również sok z limonki).

Smażenie krewetek krok po kroku

Sporo zależy od tego, czy korzystasz z krewetek świeżych, czy mrożonych oraz od ich wielkości - im są mniejsze, tym krótszego smażenia wymagają.

Smażenie krewetek świeżych

Krewetki obierz z pancerzy, pozostawiając ogonki. Natnij je delikatnie nożem wzdłuż tułowia i usuń czarne jelito. Tak przygotowane krewetki opłucz i osusz na ręczniku papierowym.

Na patelni rozgrzej łyżkę masła i dodaj krewetki. Smaż je przez około 1,5 minuty z każdej strony. Zdejmij z patelni i od razu podawaj.

Smażenie krewetek mrożonych

Zacznij od rozmrożenia krewetek - najlepiej przełożyć je do zimnej wody i odczekać. Następnie osusz je na ręczniku papierowym i przełóż do miseczki. Dodaj dwie łyżki oliwy z oliwek, czosnek przeciśnięty przez praskę i czarny pieprz.

Wstaw do lodówki na 30 minut. Na patelni rozgrzej oliwę z dodatkiem masła i dodaj krewetki. Smaż je po 1 minucie z każdej strony.

fot. Adobe Stock

Smażenie krewetek w panierce

Najprostszą panierkę przygotujesz z mąki, jajka, bułki tartej oraz dodatku soli i pieprzu. Po opłukaniu krewetek osusz je z wody, posyp pieprzem i solą i obtocz w mące (może to być zwykła mąka pszenna albo kukurydziana).

Następnie obtocz krewetki w bułce tartej i smaż na rozgrzanym w garnku oleju rzepakowym. Zajmie to około od 1,5 do 2 minut - panierka powinna się ładnie zrumienić.

Pamiętaj, że krewetki bardzo łatwo „przeciągnąć", co sprawia, że stają się twarde. Świetnym pomysłem jest również usmażenie krewetek w tempurze.

fot. Adobe Stock

Reklama

Przepisy na dania z krewetkami: