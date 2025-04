Woda to nieodłączny składnik naszej codziennej diety. Odpowiednie nawodnienie i nawilżenie organizmu pozwala na lepsze funkcjonowanie oraz zapewnia zrównoważony rozwój. Jakość jest kluczowa, dlatego staramy się wybierać, jak najkorzystniej spośród dostępnych rozwiązań.

Polacy boją się pić wodę „prosto z kranu”. Nie ma w tym nic dziwnego. Mimo zapewnień wodociągów o krystalicznej czystości wody, którą rozprowadzają do naszych kranów, woda płynąca w rurach naszych miast rzadko nadaje się do picia bez przegotowania, a i to nie zawsze rozwiązuje problem.

Odpowiednia filtracja wody jest kluczowa dla zachowania czystości, dając możliwość wypłukania resztek zanieczyszczeń pochodzących bezpośrednio z rur. Jednym z rozwiązań jest domowa filtracja wody, dzięki dzbankom AQUAPHOR mamy różnorodny wybór zarówno filtrów, jak i samych pojemników.

Od 12 lipca w sieci sklepów Biedronka znaleźć można promowany przez Jaśka Kuronia z rodziną dzbanek AQUAPHOR Kompakt. To idealne rozwiązanie na wakacje dla miłośników ekologicznego stylu życia, pragnących być bliżej natury.

fot. materiały prasowe

Jest to wersja mobilna, pozwalająca na jeszcze większy komfort użytkowania. Idealny na rodzinne pikniki, na wakacje lub wspólne wycieczki z rodziną. Orzeźwiająca woda filtrowana prosto z lodówki? Wystarczy włożyć go chłodziarki – ze względu na swoje ergonomiczne kształty, dopasuje się do wnętrza. Możemy wybrać spośród bieli, limonki i szarości. Plastik, z którego jest wykonany AQUAPHOR Kompakt nie zawiera bisfenolu A (BPA free) . Dzbanek posiada atest PZH , pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka – jest więc całkowicie bezpieczny dla dzieci.

Wody smakowe przygotowane na bazie naturalnych składników, bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego, to najlepsze rozwiązanie na letnie upały. Do dzbanków dołączona jest książeczka z przepisami, jak je przygotować i cieszyć się smakami lata!

