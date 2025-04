Zanim sprawdzisz jak rozpalić grilla, przygotuj go odpowiednio: wyczyść ruszt z pozostałości po ostatnim użytkowaniu, ustaw sprzęt na równym podłożu w miejscu osłoniętym od wiatru i umieść łatwopalne przedmioty w bezpiecznej odległości od rusztu.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z grillowaniem, koniecznie sprawdź, jaki rodzaj grilla wybrać i jaki jest najlepszy dla ciebie. Kamienne grille ogrodowe wyglądają pięknie w otoczeniu zieleni, ale możliwe że grill gazowy bardziej sprosta twoim oczekiwaniom.

Jak rozpalić grilla z podpałką

Postępuj zgodnie z instrukcją rozpalania - zapomnij o używaniu gazet na podpałkę.

Oczyść grill z pozostałości po ostatnim grillowaniu.

Grill ustaw w miejscu odizolowanym od innych osób.

10-12 sztuk brykietu lub węgla drzewnego ułóż w piramidę. Podpałkę też obłóż tak, by mogło dostać się tam powietrze.

Nie należy przykrywać grilla – zaczekaj, aż węgiel lub brykiet wypali się z wierzchu się i pokryje popiołem, a w środku będzie się żarzył.

, a w środku będzie się żarzył. Do węgielków stopniowo dodawaj kolejne i też czekaj, aż się przepalą.

Następnie spłaszcz stożek z przepalonego brykietu lub węgla i umieść ruszt od grilla we właściwym mu miejscu. Posmaruj go olejem

Na rozgrzanym ruszcie układaj tacki z mięsem lub bezpośrednio szaszłyki - to zależy od upodobań i tego, jakie dania z grilla przygotowujesz.

Mniej więcej co 30 minut dokładaj węgla lub brykietu gdy zauważasz, że kawałki się wypalają, a temperatura paleniska spada.

Jak rozpalić grilla bez podpałki

Zaawansowani grillowicze rezygnują z podpałki do grilla wskazując, że jej zapach jest trudny do zniesienia lub po prostu czyni ona więcej szkody, niż pożytku. Bywa też tak, że organizujemy grilla, a zapominamy kupić rozpałkę. Co wtedy?

Prezentujemy domowe sposoby na to, jak rozpalić grilla bez wspomagania się kupnymi produktami w płynie czy w kostce. Instrukcja postępowania jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do tej z podpałką, więc tu skupiamy się po prostu na jej zamiennikach.

Użyj sosnowych szyszek jako podpałki.

Sięgnij po opalarkę - opalaj węgiel lub brykiet od spodu.

Węgiel lub brykiet kształtuj w formę kopczyka, bo to przyspiesza jego żarzenie się.

Zadbaj o dobrą lokalizację grilla: osłoń go przed wiatrem.

Skorzystaj z dmuchawy do grilla lub kompresora, by rozpalić, a potem utrzymać żar i temperaturę.

