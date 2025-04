Nasze babcie robiły mnóstwo przetworów - kompoty, konfitury, soki, nalewki, ale również sałatki i kiszonki. W ich spiżarniach wisiały też w lnianych woreczkach suszone jabłka, śliwki no i oczywiście grzyby. Potem moda na specjały własnej roboty minęła i zaczęliśmy zachwycać się wyrobami przemysłu spożywczego.

Okazało się jednak, że choć dżemy ze sklepu bywają smaczne, to pod względem walorów zdrowotnych nie dorównują domowym. A zatem wróćmy do robienia przetworów. Wcale nie jest to tak bardzo czasochłonne.

Jak robić przetwory?

Sprawdzone przepisy. Korzystaj tylko z takich, aby nie zmarnować surowców. Poza klasycznymi recepturami wypróbuj 2–3 bardziej oryginalne, np. na konfiturę z cebuli. Będą przebojem domowego przyjęcia. Ładnie zapakowane możesz też wręczyć przyjaciółce w prezencie urodzinowym. Dobry surowiec. Owoce i warzywa na przetwory powinny być jędrne, ale dojrzałe. Zwróć uwagę, aby nie były nadpsute. Nawet minimalna ilość pleśni może być przyczyną niepowodzenia. Właściwe mycie produktów. Umyj produkty, bardzo dokładnie osusz, usuń np. pestki, ogonki, liście i jak najszybciej przerabiaj, aby nie zwiędły, nie sfermentowały lub nie zapleśniały. Jeśli musisz przechować, wcześniej nie myj i zostaw w chłodnym miejscu. Owoce jagodowe płucz szybko, by nie nasiąkły wodą. Duże zaś, np. morele, brzoskwinie, śliwki, wcześniej nakłuj igłą - nie popękają i nie wycieknie z nich sok. Naczynia. Nawet jeśli chcesz zapełnić przetworami dużą spiżarnię, nie musisz kupować specjalistycznych naczyń. Do smażenia dżemów i konfitur w zupełności wystarczy szeroki rondel lub garnek z grubym dnem. Duża średnica pomoże szybciej odparować wodę z owoców. Jeśli nie masz takiego naczynia, zastąpi je głęboka patelnia. Pasteryzację napełnionych przetworami słoików możesz wykonać w każdym garnku o dużej średnicy. Słoików nie musisz tak naprawdę kupować. Śmiało możesz wykorzystać te po majonezie, oliwkach lub innych produktach, byleby tylko nie były wyszczerbione. Słoiki z odzysku wystarczy dokładnie umyć i sparzyć wrzątkiem lub wyprażyć przez 10–15 minut w piekarniku, w temperaturze 120–150 st. C. Nie radzimy jednak wyprażać nakrętek, ponieważ znajdująca się na nich uszczelka może się zniszczyć. Lepiej zalać je wrzątkiem i zostawić na kilka minut, po czym osuszyć. Co bez pasteryzacji. Konfitur, w których zawartość cukru przekracza 50 proc, nie trzeba pasteryzować, bo bakterie się w nich nie rozwiną. Możesz również zrezygnować z utrwalania tą metodą mniej słodkich dżemów, powideł i soków, jeśli do słoików włożysz bardzo gorące i natychmiast zamkniesz. Jednak większość przetworów trzeba pasteryzować. Jak napełniać słoiki. Aby pasteryzacja się sprawdziła, napełniamy słoiki, pozostawiając 1,5 cm do górnej krawędzi. Dokładnie wycieramy brzegi i zamykamy pokrywkami. Jak pasteryzować. Dno garnka wykładamy gazetami lub ściereczką (co uchroni szkło przed pęknięciem) i ustawiamy naczynia tak, żeby się nie stykały ze sobą. Wlewamy do garnka zimną lub ciepłą wodę i podgrzewamy do wrzenia. Zmniejszamy gaz, pozostawiamy słoiki w wodzie bliskiej wrzeniu na 20 minut (małe) i 25 minut (duże). Wyjmujemy, dobrze dokręcamy i odwracamy do góry dnem do wystygnięcia.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

