Przyprawy do karpia na Wigilię decydują o jego ostatecznym smaku i aromacie. Przeczytaj jakie przyprawy pasują do karpia i zdecyduj, czy wybierasz tradycyjną wersję, czy stawiasz na coś mniej typowego.

Tradycyjne przyprawy do wigilijnego karpia to po prostu sól i pieprz, ewentualnie cytryna. W tej formie karp ma najbardziej klasyczny i naturalny smak.

Elementem przyprawiania karpia jest także jego obłożenie go surową cebulą, a także moczenie karpia w mleku. To proces marynowania i macerowania karpia, dzięki któremu aromat przypraw przechodzi w głąb mięsa.

Jak zamarynować karpia w cebuli krok po kroku?

Przygotuj kawałki karpia. Pokrój cebulę w krążki. Kawałki karpia i liście laurowe umieść w szklanym lub plastikowym pojemniku. Odstaw do lodówki na 24-48 godzin.

Po tym czasie w mięso karpia przejdą aromaty przypraw, a kolejne etapy obróbki będą tylko dopełnieniem smacznego i aromatycznego karpia.

Można także kupić gotowe przyprawy do karpia w skład których wchodzą:

sól,

cukier w formie maltodekstryny,

granulowany czosnek,

liście laurowe,

pieprz,

cebula granulowana,

ekstrakt drożdżowy.

Taka gotowa przyprawa do karpia też spełnia swoją rolę, ale jest droższa.

Jeśli szukasz ciekawszej mieszanki przypraw do karpia, możesz dodać także: majeranek, tymianek, paprykę, chili, skórkę z cytryny, lubczyk, koperek, bazylię, rozmaryn. Dobrze sprawdzą się też inne przyprawy do ryb.

Przyprawianie karpia do smażenia wymaga przestrzegania właściwej kolejności.

Zamarynuj karpia w cebuli i wymocz w mleku przez 24-48 godzin. Odcedź karpia i posyp go przyprawami: solą, pieprzem i dowolnymi ziołami. Odstaw na 30 minut. Odsącz nadmiar wody za pomocą ręcznika papierowego. Panieruj karpia. Usmaż karpia na oliwie z oliwek, oleju lub maśle.

Przyprawy możesz dodać też do panierki do karpia smażonego, by podkreślić jej smak.

Podstawową przyprawą do wędzonego karpia jest sól. Karpia przed wędzeniem moczy się w solance. Odpowiednia proporcja soli do wody to 1 litr wody i 60-100 g soli kuchennej. Dodatkowo do solanki można dodać czosnek, cebulę, liście laurowe, ziele angielskie i inne przyprawy.

Wędzony karp jest aromatyczny dzięki wędzeniu, nie potrzebuje wielu wyraźnych przypraw, ale moczenie w solance jest konieczne.

Karpia przed mrożeniem też można przyprawiać, nie można jednak dodawać do niego soli. Sól spowoduje, że z karpia wycieknie woda, a ryba będzie sucha. Śmiało doprawiaj karpia ziołami czy przyprawami przed mrożeniem, ale wstrzymaj się z wykorzystaniem soli i mieszanek przypraw zawierających sól.

