1. Do smażenia nie wybieraj karpia o wadze powyżej 2 kg

W tym przypadku powiedzenie „Im więcej, tym lepiej” całkowicie się nie sprawdza. Im karp cięższy, tym więcej w nim tłuszczu, a mięso staje się coraz mniej zwarte.

2. Ciasta upiecz na dzień przed świętami

Nie zostawiaj pieczenia bożonarodzeniowych ciast na 24 grudnia – wtedy i tak będziesz zbyt zajęta przygotowywaniem dań na wieczerzę. Ciasta spokojnie mogą postać dzień dłużej, a w Wigilię przynajmniej nie będą zaprzątać ci głowy ani… zajmować piekarnika!

3. Bigos i kapustę z grochem przygotuj 2 dni przed świętami

Na pewno się nie zepsują, jeśli będziesz odpowiednio je przechowywać. Im częściej będą podgrzewane, tym ich aromat i smak będzie bogatszy.

4. Ciasto do pierogów przygotuj z ciepłej wody

Mąka pszenna rozrobiona w ten sposób sprawi, że ciasto na pierogi będzie miało delikatniejszą konsystencję.

5. Menu przygotuj wcześniej

Warto zaplanować, co będziesz przygotowywać. Zrób to co najmniej tydzień przed świętami. Dzięki temu w ostatniej chwili unikniesz zastanawiania się, czy w pierwszy dzień świąt podać pieczoną kaczkę, czy może faszerowaną pierś kurczaka. Przygotuj również przepisy świąteczne – jeśli zamierzasz ugotować coś po raz pierwszy, szukanie przepisu w Wigilię dostarczy ci niepotrzebnego stresu.

6. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę

Niektóre potrawy da się przecież przygotować wcześniej. Oczywiście, nie przygotujesz przecież karpia tydzień przed Wigilią. Przemyśl jednak, co da się zrobić z wyprzedzeniem. Świąteczne pierniczki możesz przecież upiec nawet kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem – będą wtedy jeszcze smaczniejsze. Wigilijne pierogi możesz przygotować kilka dni przed Gwiazdką, a następnie je zamrozić.

7. Znajdź pomocników

Kilka dni przed świętami przemyśl, co koniecznie chcesz zrobić sama, a o co możesz poprosić kogoś innego. Zaangażuj w świąteczne gotowanie całą rodzinę – mąż przecież może zająć się smażeniem racuchów, a dzieci obieraniem ziemniaków, podczas gdy ty będziesz doprawiać karpia. Lepić pierogi może cała rodzina!

Takie wspólne przygotowania nie tylko bardzo cię odciążą, lecz także będą świetną okazją do rozmów i spędzenia czasu razem.

8. Poproś gości o przyniesienie potraw

Jeśli na wigilijną wieczerzę lub świąteczny obiad zapraszasz gości, na pewno nie obrażą się, gdy poprosisz ich o przygotowanie jakiejś potrawy. Ciocia może przecież przynieść kutię, a teściowa sałatkę. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzisz sporo czasu!

Jeśli sama wybierasz się do kogoś ze świąteczną wizytą, również pamiętaj o tego rodzaju wsparciu – zapytaj wcześniej, co przygotować, lub po prostu zabierz ze sobą część świątecznego ciasta lub pierogów.

9. Zakupy zrób wcześniej

Oczywiście, zapasów mleka czy śmietany nie możesz zrobić na miesiąc przed świętami. Postaraj się jednak większość zakupów zrobić jak najwcześniej, aby uniknąć nerwowego czekania w kolejce i… okołoświątecznych podwyżek cen.

Pamiętaj, że w Wigilię sklepy otwarte są krócej, a zapominalskich na ogół jest sporo, więc tworzą się długie kolejki. Dokupując produkty w ostatniej chwili możesz również trafić na niespodziewany problem – brak towaru.

Sklepy nie zawsze zaopatrywane są w tym okresie w duże ilości produktów (w końcu później przez dwa dni będą nieczynne). Niektórzy dostawcy nie dowożą również żywności w Wigilię. Jeśli 24 grudnia po południu przypomnisz sobie o braku masła, możesz natrafić na spory problem…

10. Pamiętaj, że nie wszystko musi być idealne

Świat się przecież nie zawali, jeśli na wigilijnym stole nie stanie dwanaście potraw, nawet jeśli uważasz to za dyshonor. Nic złego się nie stanie również wtedy, gdy kapusta będzie nieco przypalona, a pierogi lekko rozpadające. W święta nie chodzi o to, aby wszystko było idealne!

