Jak przygotować rybę do wędzenia? Podstawa jest wybór odpowiedniego gatunku. Choć niemal wszystkie ryby można wędzić, to ich przygotowanie będzie wyglądać inaczej, w zależności od tego, czy ryba jest chuda, czy tłusta. Zobacz, jak się za to zabrać.

Do wędzenia nadają się zarówno ryby tłuste, jak i chude czy półtłuste. Nie ma to znaczenia, jaki gatunek wybierzesz, ale w zależności od tego musisz inaczej przygotować konkretne ryby do wędzenia. Można wędzić ryby w całości, podzielić je na filety lub dzwonki. Najczęściej wędzi się makrele, łososia, dorsza, doradę oraz karpia. Wędzone ryby sprawdzają się zarówno do past kanapkowych, jak i jako samodzielna przekąska.

Jakie ryby do wędzenia

Ryba, którą kupujesz z myślą o wędzeniu, musi być jak najbardziej świeża i dokładnie wypatroszona. Ważne jest także, aby usunąć oczy, skrzela oraz oskrobać łuski. Dzięki temu ryba nie będzie się psuła podczas przechowywania ani na początkowym etapie wędzenia. Jeśli kupujesz rybę w kawałkach, zwróć uwagę, czy na pewno jest świeża i zacznij przygotowywać ją do wędzenia od razu po przyniesieniu do domu. Jak przygotować rybę do wędzenia? Przede wszystkim ważne jest odpowiednie wymoczenie jej w solance. Można zrobić to na sucho lub mokro, w zależności od rodzaju ryby.

Solenie na sucho: metoda ta najczęściej stosowana jest w przypadku ryb tłustych i półtłustych. Tłuste gatunki będą potrzebowały więcej soli. Czyste ryby należy dobrze natrzeć dużą ilością soli. Można do mieszanki dodać ulubione przyprawy, czosnek oraz listki laurowe. Tak przygotowaną rybę włóż do lodówki na minimum 12 godzin.

Solenie na mokro: najlepsza metoda do suchych ryb. Polega na włożeniu ryby do mieszanki wody z solą (50 g soli na każdy litr wody). Do mieszanki dodaj także przyprawy. Wszystkie ryby muszą być dokładnie zanurzone w mieszance i pozostawione na 6-12 godzin.

Jak przygotować ryby do wędzenia

Odpowiednio przygotowane i zawieszone na haczykach ryby umieść w wędzarni po ówczesnym rozgrzaniu jej do 50 stopni przy otwartym wylocie dymu. Po umieszczeniu ryb w środku i utrzymuj taką temperaturę przez ok. 40 minut. Następnie zamknij wylot dymu i podnieś temperaturę do ok. 50 stopni. Uważaj, aby dymu nie było za dużo i aby nie był za gęsty.

W takiej temperaturze trzymaj ryby ok. 4 godzin. Po tym czasie zwiększ temperaturę do 90 stopni i utrzymuj ją przez pół godziny. Po tym etapie ryby powinny być prawidłowo uwędzone.

Ryby możesz też uwędzić "na zimno" - nie dosłownie, bo w wędzarni nadal będzie ciepło, jednak temperatury będą znacznie niższe, niż w przypadku wędzenia na ciepło.

Wędzić ryby na zimno należy w bardzo rzadkim dymie przy stałej temperaturze ok. 25 stopni. Na początek wylot dymu powinien być otwarty, aby ryby mogły dobrze wyschnąć (jest to szczególnie ważne w przypadku ryb moczonych w solance).

Kiedy ryby wyschną, zamknij wylot dymu i utrzymuj temperaturę 25 stopni przez kolejne 12 godzin. Możesz powtórzyć wędzenie następnego dnia, pozostawiając ryby w tej samej temperaturze na kolejne 10 godzin.

Wędzenie ryb na ciepło i zimno

