Romantyczna kolacja walentynkowa – wykorzystaj afrodyzjaki!

Przygotowując kolację, nie możemy zapomnieć o afrodyzjakach. Niemal w każdej kuchni znajdziemy bazylię. Ta przyprawa nadaje wyjątkowego śródziemnomorskiego smaku potrawom, a także działa pobudzająco. Również warto wykorzystać w kuchni szparagi. To afrodyzjak, który wzmaga temperament u mężczyzn. Naszym sprzymierzeńcem w trakcie walentynkowej kolacji będą również owoce morza, np. krewetki. Zanim wybierzemy potrawę, którą przygotujemy dla naszej drugiej połówki, zastanówmy się, jakich użyjemy dodatków.

Odpowiednio dobrane afrodyzjaki nie tylko podkreślą smak, ale i wprowadzą nas w romantyczny klimat.

Jak przygotować stół na romantyczną kolację?

Pyszna potrawa to nie wszystko. Odpowiednio przybrany stół dopełni wyjątkowego klimatu oraz podkreśli, że traktujemy spotkanie z bliską osobą bardzo poważnie. Podstawą w dekoracji stołu jest obrus. Należy pamiętać, żeby był dopasowany do stołu (prawidłowo powinien zwisać co najmniej 20 centymetrów z każdej strony). Nie powinien także kolidować z kolorem serwisu, na którym podamy posiłek. Gładki obrus pasuje do wzorzystej zastawy i na odwrót. Nie zapominajmy także o serwetkach.

Na pewno powagi dodadzą serwetki materiałowe, które będziemy mogli wykorzystać także przy innych ważnych okazjach. Do wystroju stołu nie powinniśmy przykładać mniejszej wagi niż do samej potrawy. Odpowiednio nakryty stół i właściwie podana estetyka zachęca do pozostania przy stole jeszcze długo po posiłku, na przykład na rozmowie przy dobrym winie.

Poza pyszną kolacją i wzorowo udekorowanym stołem nie powinniśmy zapomnieć o innych ważnych elementach. Przede wszystkim o odpowiednim ubraniu, kwiatach lub innym drobnym upominku wybranym specjalnie dla naszego wybranka/ wybranki. Warto pamiętać także o detalach, np.: wysyłaniu krótkich, ale uroczych sms-ów lub zostawieniu miłosnego liściku na lodówce.

Najważniejszym składnikiem udanego i niezapomnianego wieczoru walentynkowego jest serce, które włożymy w każde działanie. O tym nie możemy zapomnieć.

