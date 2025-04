Polewka migdałowa przerwała długie lata i jeszcze przed wojną była popularna w kuchni ziemiańskiej jako bożonarodzeniowe danie.

Nadworny kucharz rodziny Lubomirskich tak oto radzi ją przygotować:

„Opaczone migdały pobray y uwierć w donicy, rozpuść w woda, włóż cukru, rożenków drobnych, przywarz, miej ryż drobno warzony, kładź na półmisek a zaleway polewką.”

Rady dotyczące odtworzenia tego przepisu:

a) zamiast łuskać migdały, wygodniej będzie kupić już obrane,

b) migdały można zemleć w młynku, ale lepiej będą smakować utłuczone w partiach, w dużym moździerzu,

c) na nalewkę dla 4 osób dobrze jest użyć dwóch szklanek migdałów,

d) migdały zalewamy wrzątkiem i przelewamy do garnka, w którym będziemy je gotować (dajemy 4 niepełne szklanki wody),

e) gotujemy migdały na wolnym ogniu przez ok.30 minut razem z rodzynkami i cukrem,

f) rożenki to rodzynki. Wystarczą 2-3 łyżki. W zależności od tego, czy lubicie te owoce,

g) cukru dajemy 2 łyżki,

h) ryż gotujemy osobno, na mleku,

i) zamiast wody do gotowania migdałów można użyć mleka. Polewka będzie smaczniejsza,

j) jeśli używamy mleka – dodajmy szczyptę soli do tej zupy, żeby podkreślić jej słodycz.