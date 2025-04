Zioła można dowolnie komponować i w zależności od ich składu sprawić, że potrawy nabiorą wyrazistego, ostrego, orzeźwiającego lub wręcz przeciwnie - delikatnego smaku.

Jeżeli chcemy zaostrzyć mdły smak warzyw, ziemniaków, lub mięs warto sięgnąć po takie zioła jak:pietruszka, bazylia, szałwia, oregano. Można również dodać szczypiorek, czosnek, a nawet miętę, dzięki czemu smak potrawy będzie świeży i orzeźwiający. Bardzo ważne jest to, żeby do masła dodawać świeże zioła, ponieważ mają one dużo bardziej intensywny smak niż te suszone.

Podstawowy przepis na masło ziołowe pasuje do niemal każdej potrawy:

Kostka masła,

dowolne zioła,

2 łyżki oleju roślinnego,

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól, pieprz,

ewentualnie czosnek.

Do miski przełożyć masło, wsypać uprzednio posiekane zioła, czosnek, wlać olej oraz cytrynę. Blenderem lub mikserem wymieszać składniki na gładką masę. Doprawić masło solą i pieprzem do smaku i ponownie wymieszać. Masę można przełożyć na pergamin i wyrolować np. w kształt walca. Odstawić do lodówki, na co najmniej 60 minut.

Bardzo ciekawym i eleganckim sposobem podania ziołowego masła są rozetki maślane. Wykorzystujemy w tym wypadku szprycę do wykonywania dekoracji z kremu, marcepanu, bitej śmietany. Wkładamy świeżo przygotowane masło ziołowe do rękawa, wybieramy końcówkę z kształtem gwiazdki i formujemy małe rozetki. Masło możemy dodatkowo wzbogacić odrobiną szafranu, kurkumy, czerwonej papryczki, lub innej przyprawy o wyrazistym kolorze, dzięki czemu nasze rozetki będą miały różne kolory. Należy pamiętać, że rozetki przed podaniem muszą być przechowywane w lodówce inaczej się rozpłyną i nie będą wyglądały apetycznie.

Masło ziołowe jest nieodłącznym elementem francuskiej kuchni. Wzbogacone pietruszką, czosnkiem i odrobiną musztardy podkreśla smak delikatnych i oryginalnych w smaku ślimaków po burgundzku. W towarzystwie steku nadaje ziołowego aromatu oraz sprawia, że mięso jest jeszcze bardziej soczyste. Masło ziołowe jest również składnikiem przepisu na kotlet de volaille. Smażone na nim pieczarki ziołowym zyskają niepowtarzalny smak i zapach.

Masło ziołowe jest również doskonałym dodatkiem do gotowanej kolby kukurydzy, ale też innych gotowanych warzyw np. marchewki, brokułu, brukselki, kalafiora, fasolki szparagowej, szparagów.

W tradycyjnej kuchni włoskiej stosuje się połączenie masła z aromatyczną szałwią do wykonania gnocchi ze szpinakiem, zobacz przepis: Szpinakowe gnocchi z masłem szałwiowym. Masło ziołowe jest również składnikiem spaghetti z kozim serem.

Spaghetti z kozim serem i masłem ziołowym:

Opakowanie makaronu spaghetti,

150 g sera koziego,

kostka niesolonego masła,

2 szalotki, drobno posiekane,

kieliszek białego wytrawnego wina,

pół pęczka natki pietruszki,

¼ pęczka koperku,

pół pęczka bazylii,

¼ pęczka tymianku,

100 g karczochów,

sól, pieprz.

Makaron ugotować w osolonej wodzie al dente. Do ugotowanego makaronu dodać pokruszony ser kozi. W średnim rondelku roztopić masło, dodać posiekane szalotki i gotować ok. 5 minut. Wlać wino i mieszając gotować przez następne 5 minut. Zioła umyć i posiekać, a następnie wrzucić do masła. Na koniec doprawić solą i pieprzem. Polać masłem makaron i posypać pokrojonymi karczochami.