Jak sparzyć mak do przygotowania makowca - 2 sposoby

Masa makowa domowej roboty wymaga sparzenia maku i przygotowania go do przełożenia makowca tak, by nie był gorzki. Możesz posłużyć się wodą, jak również sparzyć mak mlekiem. Mak można przygotować wcześniej, włożyć do woreczków i zamrozić.