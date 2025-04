Jak przyrządzić kanie, aby były pyszne i stanowiły idealną bazę do obiadu, śniadania lub lunchu? Przepisy na kanie są szybkie i łatwe — większość z nich opiera się tylko na kilku prostych składnikach i przyprawach. Czubajki kanie cenione są ze względu na wyjątkowy smak, wielu grzybiarzy twierdzi nawet, że są smaczniejsze od kotleta schabowego. Najwyżej cenione są kapelusze kani, jada się również nóżki, natomiast pierścienie usuwa się ze względu na gorzki posmak.

Zarówno kanie, jak i np. gołąbki świetnie smakują przyrządzone w formie schabowego. Wystarczy obtoczyć je w mące, jajku i bułce tartej, a następnie obsmażyć dokładnie z każdej strony i pyszne danie gotowe. Takie "schabowe" można położyć na kromce pieczywa albo podać z ziemniakami czy frytkami jako główną część dania obiadowego.

Składniki:

4 kapelusze kani,

2 jajka,

bułka tarta,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kapelusze kani oczyść szczoteczką i opłucz szybko w zimnej wodzie. Wysusz na ręczniku papierowym. W misce rozkłóć jajka, dopraw solą, pieprzem i obtocz w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Po zdjęciu z patelni grzyby warto odsączyć na ręczniku papierowym. Smażone kanie podawaj gorące, razem z ziemniakami i surówką.

Jeśli lubisz delikatne smaki, możesz przyrządzić pyszne kanie w mlecznym cieście naleśnikowym. Tak przygotowane grzyby będą rozpływać się w ustach, a odpowiednio przyprawione idealnie nadadzą się jako dodatek do potraw.

Składniki:

4 kapelusze kani,

1 szklanka mąki pszennej,

300 ml mleka,

2 jajka,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Oczyszczone kanie zamocz w mleku. Wstaw na całą noc do lodówki. W misce przygotuj ciasto naleśnikowe - jajka połącz z 200 ml mleka (tego od moczenia kani), mąką i proszkiem do pieczenia. Dopraw solą i pieprzem. Ciasto powinno mieć dosyć gęstą konsystencję, tak aby nie spływało z kani. Grzyby moczyć w cieście i smaż na gorącym oleju. Kanie moczone w mleku i smażone w cieście naleśnikowym, podawaj w towarzystwie świeżej sałatki na bazie mieszanki sałat.

Kanie, jak wiele innych grzybów, świetnie pasują także do dań jajecznych, w szczególności jajecznicy i omletu. Przypraw je odpowiednio i pamiętaj, aby dodać cebulę - kanie uwielbiają jej towarzystwo.

Składniki:

5 jajek,

2 duże kanie,

1 cebula,

łyżka masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kanie oczyść i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę pokrój w drobną kosteczkę i wrzuć na rozgrzaną patelnię z łyżką masła. Po 2 minutach dodaj grzyby i duś do miękkości. W miseczce rozkłóć jajka, dopraw solą i pieprzem i wlej na patelnię. Smaż kilka minut, aż jajka się zetną. Jeśli chcesz zrobić jajecznicę, energicznie wymieszaj, a jeśli omlet - pozostaw na kilka minut, a następnie przewróć na drugą stronę i ponownie smaż kilka minut. Jajecznicę z kaniami podawaj ze świeżym pieczywem z masłem i pomidorami.

Sosy śmietanowe są doskonałym dodatkiem do makaronów, ryżu, a także ziemniaków. Kanie mogą z powodzeniem zastąpić w nich dodatek mięsny, np. kurczaka. Idealnie smakują także ze świeżymi ziołami, szczególnie bazylią i tymiankiem, a także miętą.

Składniki:

kilka kapeluszy kani,

duża cebula,

ząbek czosnku,

łyżka masła,

100 ml śmietany 30%,

sól i pieprz,

tymianek,

świeże listki mięty.

Sposób przygotowania:

Śmietana powinna być w temperaturze pokojowej. Kanie dokładnie oczyść, a następnie pokrój na kawałeczki i lekko oprósz solą. Cebulę pokrój w kostkę, a czosnek posiekaj albo przeciśnij przez praskę. Na patelni rozgrzej masło, a następnie zeszklij na nim cebulę. Kiedy zacznie się rumienić, dodaj czosnek oraz grzyby. Podsmażaj na małym ogniu przez ok. 10 minut. Grzyby powinny zmięknąć i się przyrumienić. Następnie dodaj śmietanę i przyprawy (bez mięty). Wymieszaj i smaż jeszcze chwilę, aż sos się zredukuje. Na koniec przełóż sos na talerz i dodaj posiekane listki mięty.

Kania to grzyb z rodziny pieczarkowatych, pospolity gatunek, występujący na terenie całego kraju. W lasach i na polanach możemy spotkać go od lipca do końca października. Kanie rosną najczęściej pojedynczo, w miejscach umiarkowanie nasłonecznionych.

Młode kanie łatwo pomylić z muchomorami, dlatego z reguły się ich nie zrywa. Osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy na temat grzybów, mogą pomylić czubajkę kanię z najgroźniejszym z grzybów - śmiertelnie trującym muchomorem sromotnikowym. Dlatego jeśli nie jesteś pewna, jaki to grzyb, zostaw go w lesie.

