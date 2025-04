Groszek cukrowy to odmiana grochu, która nie wykształca tzw. wyściółki pergaminowej wewnątrz strąków. Dzięki temu możemy jeść go też na surowo. Jest słodki i soczysty, może stanowić samodzielną przekąskę. Obfituje w witaminy: C, E i K oraz witaminy z grupy B. Zawiera fosfor, żelazo oraz wapń. Ze względu na zawartość cukrów nie w każdej ilości polecany diabetykom.

Co zrobić z groszku cukrowego? Możesz dodać do różnego rodzaju sałatek, azjatyckich dań jednogarnkowych, surówek lub do przygotowania kremowej zupy. Groszek cukrowy to odmiana idealna na lato, która dodatkowo najlepiej spośród wszystkich znosi mrożenie. W ten łatwy sposób przedłużysz jego trwałość nawet o kilka miesięcy.

Strąki młodego groszku mają jasnozielony kolor, nasiona nie są zbyt duże, mogą to być nawet jedynie ich zalążki. Jeśli nie masz własnej grządki – właśnie taki powinnaś kupić. Przed umyciem należy odciąć końcówki strąków i przyrządzić chrupiący groszek cukrowy od razu, ewentualnie odłożyć do czystej zimnej wody i obrabiać go jeszcze tego samego dnia.

Groszek cukrowy gotuj, wrzucając strąki do wrzątku, dodaj sól dopiero pod koniec gotowania. Można ugotować go na półtwardo (przez 2-3 minuty) lub na miękko (więcej niż 3 minuty), a potem udusić. Jeśli chcesz zachować ładny kolor warzywa, do gotowania dodaj odrobinę octu lub kwasku cytrynowego.

Gotowany groszek cukrowy to świetny i smaczny dodatek do klasycznego obiadu - gotowanych ziemniaków i mięsnego lub wegetariańskiego kotleta.

Jak sadzić i uprawiać groszek cukrowy?

Groch cukrowy wysiewa się w marcu i na początku kwietnia, w rzędach odległych od siebie o 15 cm, nasiona co 3 – 5 cm, na głębokość około 7 cm. Dobrze jest zaprawić nasiona w celu ochrony przed grzybami i ułatwić mu kiełkowanie przez spulchnianie gleby, a wzrost – przez pielenie.

Strąki dojrzewają na początku czerwca, nierównomiernie, zatem jego zbiór trwa dosyć długo, a dojrzewa już na 2 tygodnie po kwitnieniu. Dojrzałe strąki są zielone, soczyste, wypełnione nasionami.

Groszek cukrowy świetnie nadaje się do dań kuchni azjatyckiej. Jego słodki, subtelny smak idealnie podkreśla klasyki, takie jak sos sojowy, ostre przyprawy czy delikatny makaron ryżowy czy sojowy. Możesz dać go naprawdę dużo - to świetna opcja na pyszny obiad lub przekąskę.

Składniki:

100 g groszku cukrowego,

250 g makaronu sojowego lub ryżowego,

100 g boczniaków,

1 marchewka,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

kilka krewetek,

1 papryczka chili

50 ml sosu sojowego,

olej sezamowy (albo zwykły olej roślinny),

świeża kolendra (do podania),

1 limonka,

2 łyżeczki sezamu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Na dużej patelni (lub w woku) rozgrzej olej sezamowy i dodaj pokrojoną w piórka cebulę. Chwilę przesmaż. Dodaj pokrojoną w słupki marchewkę, boczniaki pokrojone w plastry i groszek cukrowy. Smaż 3-4 minuty. Dodaj krewetki, a następnie pokrojony w cienkie plasterki czosnek i papryczkę chili. W garnku ugotuj makaron sojowy zgodnie z instrukcją na opakowaniu i wrzuć na patelnię do warzyw. Całość podlej sosem sojowym. Makaron z groszkiem cukrowym podawaj skropiony sokiem z limonki, ze świeżą kolendrą i ziarnami sezamu.

fot. Groszek cukrowy: przepisy/Adobe Stock, shaiith

Idealnym pomysłem na upalne dni są lekkie sałatki na bazie świeżych warzyw i orzeźwiającego dressingu cytrynowego. Sprawdzą się zarówno jako szybki lunch, lekkostrawna kolacja, jak i dodatek do dania głównego czy dań z grilla.

Składniki:

100 g groszku cukrowego,

150 g cukinii,

100 g kaszy kuskus,

średnia marchewka,

4 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka oregano,

1 łyżeczka bazylii

sok z 1/2 cytryny,

limonka,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kuskus ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Groszek cukrowy wrzuć na 5 minut do wrzątku. Aby zachować jego chrupkość, po wyjęciu z garnka, przełóż na kilka minut do lodowatej wody. Na duży talerz wyłóż cukinię i marchewkę pokrojone w cienkie plasterki. Dodaj groszek. Pierś z kurczaka pokrój na skośne plastry i dodaj do sałatki razem z serem halloumi. Całość skrop mieszanką oliwy z oliwek, soku z cytryny, oregano i bazylii. Dopraw solą i pieprzem. Dodaj pokrojoną w ćwiartki limonkę. Połącz z kaszą kuskus i wymieszaj. Taka sałatka z groszkiem cukrowym stanowi samodzielne, bardzo sycące i pyszne danie. Możesz dodatkowo udekorować ją parmezanem.

fot. Groszek cukrowy przepisy na sałatkę/Adobe Stock, B.G. Photography

Pasty kanapkowe to szybki sposób na pyszny i pożywny dodatek do pieczywa, a także zdrowa przekąska. Idealnie smakuje także na świeżo wypieczonym toście czy francuskim rogaliku. Groszek cukrowy będzie idealną bazą - słodki i łagodny smak możesz uzupełnić dowolnymi przyprawami.

Składniki:

200 g ziaren groszku cukrowego,

cebula,

łyżka masła,

ząbek czosnku,

garść orzechów włoskich,

łyżeczka ziół prowansalskich,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Groszek zblanszuj przez 3-4 minuty, a następnie przelej zimną wodą i przełóż do miski. Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na maśle. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, a następnie całość przełóż do miski z groszkiem (razem z masłem). Zblenduj na gładki krem, a następnie dodaj przyprawy i wszystko wymieszaj. Na koniec dodaj posiekane orzechy włoskie.

fot. Groszek cukrowy: przepisy/Adobe Stock, Bart

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.06.2020.

