Kukurydza z grilla to doskonały dodatek do mięs, ryb i pieczonych ziemniaków. Jej słodki smak świetnie komponuje się ze świeżymi ziołami i masłem. To doskonałe danie z grilla dla wegetarian, dzieci i nie tylko.

Kupując kukurydzę na grilla zwróć uwagę na to, aby była świeża, niezbyt duża i miała miękkie, soczyste ziarna. Warto przyrządzić ją jeszcze tego samego dnia, gdyż z czasem traci ona swój smak, a to za sprawą cukru, który zamienia się w skrobię. Jak przygotować kukurydzę z grilla, aby była miękka, ale zachowała swoją jędrność?

Najpierw należy przygotować kukurydzę do grillowania:

Opłucz kukurydzę w zimnej wodzie, a następnie pozbaw zewnętrznych liści (zostaw kilka tych przylegających do kolby).

Posyp kukurydzę do grillowania obficie solą i pieprzem

i (ewentualnie) mieszanką dowolnych ziół. Możesz skropić kukurydzę oliwą z oliwek albo nałożyć na nią odrobinę masła.

Tak przygotowaną kukurydzę umieść na grillu na 15-20 minut. W połowie grillowania odsuń wszystkie liście i piecz, co jakiś czas obracając, żeby się zbyt nie przypaliła.

Kukurydzę możesz grillować zarówno na grillu elektrycznym, jak i węglowym. Masz jeszcze kilka innych opcji:

kukurydza grillowana z piekarnika,

kukurydza grillowana na grillu elektrycznym,

kukurydza z ogniska,

kukurydza z grilla elektrycznego,

kukurydza grillowana z patelni grillowej.

Proces grillowania w każdym z tych przypadków przebiega bardzo podobnie. Kukurydzę z patelni grillowej najlepiej podzielić na plastry. Kukurydzę z ogniska łatwiej zrobić w folii aluminiowej lub nadziać ją na patyk. Kukurydzę z piekarnika zrób tak, jak kukurydzę z grilla.

Czy kukurydzę na grilla trzeba gotować?



Kukurydza do grillowania nie wymaga wcześniejszej obróbki cieplnej - przygotujesz ją więc bez gotowania. Większe i starszy kolby kukurydzy możesz jednak obgotować przed grillowaniem, jeśli chcesz przyspieszyć proces przygotowania grillowanej kukurydzy.

Jak grillować kukurydzę na grillu elektrycznym?



Kukurydze na grillu elektrycznym warto grillować tak, jak na grillu węglowym i gazowym. Postępuj według powyższych wskazówek. Warto docisnąć kukurydzę do grilla elektrycznego, by podgrzała się również wewnątrz.

Jak grillować gotowaną kukurydzę?

Jeśli kupisz już gotową, ugotowaną kukurydzę (jest dostępna w dużych supermarketach) wystarczy jej po 3 minuty z każdej strony na dobrze rozgrzanym ruszcie.

Kukurydza z grilla w folii aluminiowej



Kukurydzę z grilla możesz zrobić też w folii aluminiowej. Wystarczy, że oberwiesz ze świeżej kukurydzy wszystkie liście, posolisz kolbę i posmarujesz ją masłem lub oliwą. Zawiń następnie kolbę kukurydzy folią aluminiową i ułóż na grillu (węglowym, gazowym, elektrycznym). Grilluj przez ok. 10-20 minut (w zależności od rozgrzania grilla).

Grillowanie kukurydzy w folii aluminiowej ma taką zaletę, że nie przypalisz jej tak łatwo. Otrzymasz zdrowszą wersję kukurydzy, bardziej przyjazną lekkostrawnemu grillowaniu.

Kukurydzę z grilla najczęściej podaje się oprószoną solą i z odrobiną masła. To właśnie kukurydza z grilla z masłem jest najbardziej kochaną wersją grillowanej kukurydzy. Jeśli chcesz urozmaicić jej słodki smak, możesz przygotować masło z dodatkiem ulubionych świeżych ziół - rozmarynu, tymianku albo oregano, albo masło czosnkowe.

Do grillowanej kukurydzy świetnie pasować będą również sosy na bazie śmietany i majonezu, np. sos czosnkowy albo te przygotowywane z pomidorowych przecierów.

Grillowaną kukurydzę warto podać też z ostrą salsą, lub słodką salsą na bazie mango. Możesz do kukurydzy z grilla podać też sos na bazie sriracha lub słodkiego chili.

Kukurydza z grilla doskonale komponuje się też z kolendrą i limonką.

fot. Kukurydza z grilla/ Adobe Stock, marcin jucha

Kukurydzę grillowaną możesz zrobić nie tylko w kolbie, ale też w plastrach. Wystarczy, że ostrym nożem pokroisz kolbę kukurydzy na plastry grubości ok. 5 cm. Każdy plaster kukurydzy przypraw i posmaruj tłuszczem osobno.

Grillowanie kukurydzy w plastrach jest szczególnie przydatne w imprezach grillowych, w których bierze udział więcej osób. Każdemu możesz podać porcję kukurydzy z grilla w plastrach np. jako przystawkę, na zaostrzenie apetytu. Kukurydza w plastrach grilluje się szybciej: wystarczy ok. 5-10 minut na rozgrzanym ruszcie.

fot. Kukurydza z grilla w plastrach/ Adobe Stock, neillangan

Kukurydza jest zdrowa, i to bardzo! Zdecydowanie warto jeść kukurydzę z grilla. Ze względu na dużą wartość pokarmową i wydajność, kukurydza od dawien dawna miała istotne znaczenie, jeśli chodzi o wyżywienie ludności. Uprawa tej rośliny nie jest możliwa we wszystkich sferach klimatycznych, nie znosi ona bowiem przymrozków, dużych opadów i wymaga dobrych, żyznych gleb.

Kukurydza jest warzywem stosunkowo kalorycznym, ale wiąże się to z dużą zawartością witamin i minerałów. Zawiera bowiem witaminę A, C oraz te z grupy B, a także magnez, żelazo, wapń i fosfor. Dlatego poleca się ją osobom mającym niedobory minerałów w organizmie.

Kukurydzę mogą jeść cukrzycy, ale w ograniczonych ilościach. W wersji kukurydzy z grilla dla cukrzyków, warto podać ją z białkowym dodatkiem, np. szaszłykiem. Istnieją jednak inne przeciwwskazania do jedzenia kukurydzy z grilla: np. niewydolność jelit lub uchyłki.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 3.07.2011.

