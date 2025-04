Czekoladowe fondue to świetny pomysł na przyjęcie dla dzieci, kolację dla dwojga, rodzinną uroczystość, a także na walentynki. By przygotować czekoladowe fondue nie potrzebujesz specjalnego naczynia do fondue, choć to ułatwia sprawę - podtrzymuje ciepło, dzięki czemu czekolada nie zastygnie w trakcie jedzenia.

Wielkim atutem tego dania jest to, że je się je z jednego naczynia. Podkreśla to więzi łączące ludzi, którzy spotykają się przy naczyniu pełnym pysznego, czekoladowego płynu.

Czekoladowe fondue krok po kroku

Składniki:

2 tabliczki gorzkiej czekolady,

1 tabliczka mlecznej czekolady,

200 g śmietany kremówki,

świeże owoce np. banan, kiwi, jabłko, brzoskwinia, winogrona, maliny, truskawki.

Sposób przygotowania:

Umyj, oczyść i pokrój owoce na kawałki układając je na kilku półmiskach. Pokrusz czekoladę na małe kawałki. Zagotuj w niedużym rondelku wodę, do środka rondla włóż kubek, do którego wlejesz śmietankę. Stopniowo dosypuj pokruszoną czekoladę do kubka, mieszając aby dobrze się rozpuściła. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dolej trochę śmietanki, jeśli zbyt rzadka, dodaj czekolady. Kiedy uzyskasz już pożądaną konsystencję fondue, przelej otrzymaną czekoladową masę do ceramicznego naczynia i ustaw je nad podgrzewaczem, aby czekolada nie zastygała. Do nabijania owoców wykorzystaj patyczki do szaszłyków.

Jaka czekolada do fondue?

Aby czekoladowe fondue było pyszne, nie jest konieczna najdroższa, belgijska czekolada. Do przygotowania tego dania, wykorzystaj swoje ulubione i sprawdzone czekolady. Podpowiemy tylko, że doskonałym wyborem będzie połączenie czekolady gorzkiej i mlecznej w proporcji 1:1 lub 2:1.

Wybór czekolady to ważna decyzja. Do fondue możesz wykorzystać zarówno tę gorzką, jak i mleczną, a tak zwana biała wersja czekoladowego fondue, zaskoczy wszystkich.

Fondue czekoladowe - jakie dodatki wybrać?

Dla urozmaicenia smaku twojego czekoladowego fondue możesz również dodać sok pomarańczowy, aromat waniliowy, brandy lub likier amaretto.

Zamiast owoców możesz podać swoim gościom biszkopty, batoniki muesli, wafle, pianki marshmallows lub inne dodatki, które lubisz.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 23.01.2012 przez Martę Wilczkowską.

