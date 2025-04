Jak przechowywać suszone śliwki, aby zachowały swoje właściwości i nie były narażone na psucie? Suszone śliwki to jedna z najbardziej popularnych przekąsek - pasuje do owsianek i ciast, ale także do mięsnych potraw lub owocowo-warzywnych sałatek. To także główny składnik świątecznego kompotu. Zobacz, jak przechowywać suszone śliwki, ale także np. wędzone śliwki.

Reklama

Spis treści:

Suszone śliwki zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy oraz błonnik pokarmowy, które wspólnie dbają o zdrowie i piękny wygląd. Dodatkowo są bogatym źródłem potasu, witamin z grupy B, wapnia i magnezu, a także witaminy A, C, E oraz K.

Dzięki temu poprawiają ogólną odporność i sprawiają, że cera jest promienna. Suszone śliwki możesz wykorzystać do przygotowywania owsianek, dekorowania deserów albo jeść jako szybką przekąskę między posiłkami.

Wędzone śliwki natomiast możesz wykorzystać do kompotów, a także nadziewać nimi mięsa. Ich charakterystyczny zapach i posmak doskonale nadaje się do przygotowywania mięsnych dań, idealnych nie tylko na święta i imprezy rodzinne, ale także na co dzień.

fot. Jak przechowywać suszone i wędzone śliwki/Adobe Stock, susansam90

Wiesz już, jak suszyć śliwki, ale czy wiesz, co dalej z nimi zrobić? Podobnie jak inne suszone owoce, śliwki nie przepadają za wilgocią, nasłonecznieniem ani nadmiernym ciepłem. A zatem w czym przechowywać suszone śliwki?

Najlepszym rozwiązaniem będzie szczelnie zamykane pudełko lub słoik, który postawisz w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu.

Sprawdzi się np. spiżarnia lub piwnica. Nie trzymaj suszonych śliwek w miejscu w kuchni, w którym jest ciepło, np. w szafce niedaleko kuchenki. Pamiętaj też, aby słoik lub pojemnik opisać datą umieszczenia tam śliwek. Suszone owoce możesz bezpiecznie przechowywać ok. 12-18 miesięcy.

fot. Jak przechowywać śliwki suszone/Adobe Stock, nata_vkusidey

Jak przechowywać wędzone śliwki?

Podobnie jest w przypadku wędzonych śliwek. Muszą być przechowywane w szczelnym, hermetycznym opakowaniu albo w zamykanym słoiku. Dobrym rozwiązaniem będzie też pakowanie próżniowe.

Możesz podzielić wędzone śliwki na partie w taki sposób, aby naraz zużyć zawartość jednego opakowania, a następnie odprowadzić z woreczków powietrze.

Przechowywanie wędzonych śliwek ma się podobnie, co klasycznych, suszonych - ok. 18 miesięcy powinny wytrzymać w słoiku czy pojemniku. W próżniowym opakowaniu możesz przechowywać je nawet dłużej.

Reklama

Czytaj także:

Jak suszyć maliny

Jak wybrać suszarkę do grzybów

Suszenie gruszek