Jeśli w twoim domu regularnie jada się jajka, na pewno wiesz, jak przechowywać jajka. Nie musisz trzymać ich w lodówce, jeśli wykorzystasz je w ciągu kilkunastu dni.

Przed włożeniem jajek do lodówki nie trzeba ich myć, dzięki temu dłużej pozostaną świeże. A co zrobić, gdy po wykorzystaniu białka zostaną ci żółtka? Nie wyrzucaj ich: włóż do lodówki lub zamroź.

Jak długo można przechowywać żółtka w lodówce?

Żółtka możesz przechowywać w lodówce przez kilka dni, maksymalnie 3. By żółtka w lodówce nie wyschły, polej je niewielką ilością wody lub oleju.

Przechowuj je w szklanym słoiczku lub innym szczelnym pojemniku.

Żółtka możesz też zamrozić - najlepiej wcześniej je rozbełtać. W zamrażarce możesz trzymać je nawet przez miesiąc, jednak po rozmrożeniu będą nadawać się jedynie do ciasta lub jako dodatek do kotletów mielonych czy placków ziemniaczanych.

Surowych żółtek lub białek (bez skorupek) nie wolno przechowywać w temperaturze pokojowej, ponieważ szybko się zepsują.

Czy wiesz, że kolor żółtka nie ma nic wspólnego z jakością jaja? Blade, żółte czy pomarańczowe świadczą jedynie o rodzaju pokarmu, jaki dostawały kury.

