Seler to jedno z warzyw, które świetnie nadaje się do długotrwałego przechowywania. Jego korzenie, liście oraz łodygi mogą być z powodzeniem wykorzystane przez całą zimę, jeśli odpowiednio przygotujesz go do "zimowania". Sprawdź, jak się za to zabrać.

Najlepszym miejscem do przechowywania selera korzeniowego jest chłodna, wilgotna piwnica, ale możesz także wykorzystać lodówkę. Warzywo to jest bardzo odporne i "długowieczne". Odpowiednio przechowywane może być zdatne do spożycia nawet przez wiele długich miesięcy.

Przechowywanie selera korzeniowego na zimę w piwnicy

Pamiętaj, aby wykopać seler przed wystąpieniem pierwszych przymrozków, aby korzenie się nie uszkodziły. Odetnij liście i łodygi, pozostawiając około 2 cm zielonej części przy korzeniu. Nie myj selera przed przechowywaniem - usuń jedynie na sucho większe grudki ziemi.

Następnie umieść warzywo w drewnianych skrzynkach lub wiadrach wypełnionych wilgotnym piaskiem. Pomaga on utrzymać odpowiednią wilgotność, a to z kolei zapobiega wysychaniu korzeni. Optymalna temperatura przechowywania selera korzeniowego to 0-4°C, potrzebna jest też wysoka wilgotność.

Przechowywanie selera korzeniowego w lodówce

Seler korzeniowy możesz też przechowywać w lodówce, gdzie spokojnie wytrzyma wiele tygodni, a nawet miesięcy. Dokładnie oczyść korzenie z nadmiaru ziemi (ponownie: nie myj ich) i umieść w woreczkach foliowych lub pojemnikach.

Musza jednak mieć otwory, aby warzywo miało stały dostęp powietrza. Specjalne woreczki perforowane znajdziesz w sklepach i marketach. Tak przygotowane korzenie selera wstaw do dolnej szuflady lodówki.

Seler naciowy, czyli łodyga i liście, jest nieco bardziej delikatny niż korzeniowy, ale również możesz bezpiecznie przechowywać go w domu przez dłuższy czas. Musisz jednak znać kilka przydatnych wskazówek.

Najpopularniejszym sposobem przechowywania selera naciowego jest lodówka. Odetnij końce łodyg i delikatnie zawiń seler w folię aluminiową. Włóż do szuflady na warzywa - tak przygotowany seler naciowy może pozostać świeży przez ok. 2-3 tygodnie.

Liście selera najlepiej jest od razu zasuszyć albo zamrozić. W lodówce mogą przetrwać jedynie kilka dni.

Selera, zarówno korzeń, jak i nać, możesz także zamrozić, dzięki czemu będzie zdatny do spożycia nawet ponad rok.

Korzeń najpierw dokładnie oczyść (obierz, jeśli jest taka potrzeba) i zblanszuj krótko w nieosolonej wodzie: wrzuć na 2-3 minuty do wrzątku, a następnie od razu przełóż do zimnej wody. Po blanszowaniu osusz kawałki selera i przechowuj je w szczelnych woreczkach lub pojemnikach przeznaczonych do zamrażania.

Łodygi do mrożenia przygotujesz w podobny sposób. Najpierw opłucz je pod bieżącą wodą, a następnie pokrój na kawałki i zblanszuj krótko (wystarczy 1-2 minuty). Przełóż do zimnej wody, a następnie dokładnie osusz.

Tak przygotowane łodygi umieść w woreczkach i zamroź. Mrożony seler naciowy doskonale sprawdzi się jako dodatek do zup i sosów.

Liście oraz nać możesz dodatkowo zasuszyć, używając specjalnej suszarki, piekarnika czy nawet kaloryfera. Seler potrzebuje temperatury ok. 50 stopni oraz minimum 3-4 godzin. Po wysuszeniu przechowuj go w szczelnie zamkniętych szklanych słoikach.

