Jak przechowywać pierniki świąteczne i duży piernik? Oto najlepsze sprawdzone sposoby, aby pierniczki były miękkie, a piernik świeży

Jak przechowywać pierniki świąteczne, aby były miękkie? Powinny "leżakować" w szczelnym pojemniku. Możesz do środka włożyć także jabłko, aby świąteczne pierniki zmiękły do świąt. Jeśli chodzi o duży piernik, nie musi on być w lodówce, ale musisz zapewnić mu chłodne i suche miejsce. Zobacz inne przydatne wskazówki.