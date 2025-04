Najważniejsza zasada, która dotyczy wszystkich produktów sypkich - należy przechowywać je w suchych, chłodnych oraz przewiewnych miejscach. Najlepsza temperatura to około 8-10 stopni Celsjusza. Takie warunki pozwolą nie tylko przedłużyć ich zdatność do spożycia, ale także uchronią je przed zawilgoceniem i pojawieniem się szkodników (np. moli spożywczych).

Reklama

Wszystkie produkty sypkie warto przesypać do przeźroczystych pojemników (szklanych lub plastikowych). Takie rozwiązanie ma same zalety - pozwoli ochronić je przed szkodnikami oraz ułatwi znalezienie odpowiedniego produktu. Warto nakleić na nie kartkę z zapisaną datą przydatności do spożycia.

Słoików czy pojemników z produktami sypkimi nie powinno się ustawiać na blacie i odkrytych półkach - najlepiej schować je do szafek lub szuflad. Nadmierne promieniowanie słoneczne wpływa nie tylko na utratę koloru czy smaku, ale także na stratę cennych składników odżywczych.

Jak przechowywać mąkę?

Mąka nie lubi wilgoci i wysokich temperatur, która zwiększa ryzyko rozwoju drobnoustrojów. Powinno się ją przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej przesypać ją do szklanego lub plastikowego pojemnika. Tak zapakowaną mąkę można przechowywać do 6 miesięcy.

Jeśli zdecydujesz się na pozostawienie mąki w jej papierowym opakowaniu, pamiętaj, aby nie pozostawało otwarte, ponieważ mąka bardzo szybko chłonie wilgoć i zapachy. Warto zamknąć je plastikowym klipsem.

fot. Adobe Stock

Jak przechowywać kaszę, ryż i makaron?

Kasza, ryż i makaron również powinny być przechowane w suchym i chłodnym miejscu. Jeśli kupujesz kaszę lub ryż w woreczkach, możesz je w nich zostawić, ale i tak należy przełożyć je do szczelnie zamykanych pojemników.

Jak przechowywać suche warzywa strączkowe?

Ciecierzyca, soczewica, fasola czy groch, podobnie jak wszystkie produkty sypkie, lubią zacienione, chłodne miejsca. Można je przesypać do dobrze już wam znanych, szklanych lub plastikowych pojemników albo do lnianych woreczków.

Reklama

Więcej kulinarnych porad: